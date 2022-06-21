罕見！彰化4高階警調動 5警察局長交接都說要「重用」他

彰化縣警局近期將發布4名高階警官人事調動。 （記者湯世名攝）

2022/06/21 13:25

〔記者湯世名／彰化報導〕罕見！彰化縣警局即將發布4名高階警官人事調動，其中交通隊長林世明可望調任局本部訓練科長，他於歷任彰化分局偵查隊長、刑警大隊副大隊長、交通隊長期間，受到多達5位警察局長重用，尤以每年大甲媽遶境彰化時，都指派林世明約制地方角頭，歷任局長升官前也都向接班人交代要「重用」他，治安、交通都可確保無事，實屬罕見。

彰化縣警局即將發布的2線4星高階警官調動，包括有訓練科長林世明、保安科長陳桂彬、交通隊長林神改、民防管制中心主任簡仁照。另有多名2線2星警官調陞2線3星，相關人事將於近期內發布。

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即將調動的人員名單中，以將從交通隊長調任訓練科長的林世明最受矚目，他在彰化警分局偵查隊長任內，任期長達近8年，是彰化縣有史以來任期最久的偵查隊長，歷任彰化警分局長都靠他搞定每年一度的大甲媽遶境活動，前任彰化警分局長郭士傑就曾說「治安維護交給林世明，可保高枕無憂」。

林世明從調陞刑警大隊副大隊長、交通隊長任內，受前任警察局長楊崇德、林順家、方仰寧、許錫榮與現任局長吳坤旭等多達5人重用，罕見的是，每位局長在調陞警政署前，都曾在交接相關勤務時，特別交代要「重用」林世明。其中方仰寧任內，大甲媽遶境彰化市時曾爆發嚴重衝突，時任刑大副大隊長的林世明迅速逮捕嫌犯，方仰寧盛讚林世明「讓我們還有一口氣可以呼吸」，歹徒若沒有及時逮捕，我們只有4個字「灰頭土臉」。

林世明並非交通專業出身，不僅於調陞交通隊長後做得有聲有色，仍舊被委以重任持續在每年的大甲媽遶境時約制地方角頭，被基層打趣道「不務正業」、「十項全能」。今年大甲媽遶境彰化「白狼」張安樂率眾到場，也是林世明第一時間趕抵現場展開約制，處置能力深受局長吳坤旭肯定。

彰化縣警局將發布4名高階警官人事調動，其中交通隊長林世明可望調任局本部訓練科長，他受多達5位警察局長重用，實屬罕見。 （記者湯世名攝）

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