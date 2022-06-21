油漆工用A字梯不慎摔落1層樓深槽體 骨盆腔疑骨折送醫

劉男（圖左下）疑似使用沒有固定牢靠的A字梯（圖中雙節梯後方）導致發生摔落意外。（圖由讀者提供）

2022/06/21 13:08

〔記者黃美珠／湖口報導〕施工使用梯子務必要做好固定！新竹工業區某專門生產IC載板的科技公司最近在替廠內開放式的槽體做油漆防水工程，41歲劉姓男子利用可攤開成180度的A字梯上、下槽體，但疑因油漆未乾，梯腳無處可以固定，導致劉男攀爬上槽體頂端時，不慎摔落深至少有1層樓高的槽底，導致無法動彈，經救護人員到場初步檢測右側骨盆疑似有骨折現象送醫救治。

這起工安意外發生在週日（19日）下午快3點，新竹縣政府消防局第3大隊新工分隊獲報後立刻趕往救援。

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救護人員發現，現場是底部呈圓弧狀的槽體，落差至少有3公尺，2名工人正在做油漆防水工程，施工者憑前述A字梯上下，摔傷的劉男側躺在槽體底部，完全無法動彈，且有沾染到有機溶劑造成輕微化學品灼傷現象。

救護人員先用五用氣體偵測器勘查環境，確認現場沒有「有機揮發性氣體」蓄積後才進入槽內接近摔落槽底的工人。

由於檢傷發現劉男的右側骨盆疑似有骨折現象，因此隨即邊使用骨盆固定器、長背板結合捲式擔架（SKED） 固定住傷患，邊用現地上方的H型鋼樑架設固定點，使用高效率拖拉裝備（Clutch）進行繩索拖拉。

實際下到槽底救助傷患的救助人員則穿著全身式安全吊帶，利用自動制停下降器確保自身安全，再用可調式挽索操作人體COD技巧，搭配SKED和省力滑輪拖拉系統，終於把劉男先拖拉到2樓平台，再沿樓梯下放到1樓平面後送醫。

縣府消防局第3大隊長沈宥霖提醒，在局限空間進行施工作業，開工前應預防性做通風換氣，隨時監測氧氣和其他有毒氣體濃度，視情況準備正壓式供氣呼吸防護具外，執行前述移動梯作業，更要透過人員或繩索做綁定的確保，避免梯腳滑動衍生工安意外。

新竹工業區內某科技廠內發生墜落意外，傷者疑似在油漆未乾、梯子又不穩的作業環境不慎摔落。（圖由讀者提供）

劉男摔落槽體後疑似造成骨盆腔骨折、無法動彈，救護人員正忙著用長背板等予以固定，準備救出。（圖由讀者提供）

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