機車貼上查報廢車通知書7個月無人處理 宜蘭警方坦承疏失

宜蘭市復興路這輛機車，被警方貼上廢棄車輛通知書，迄今7個月無人處理。 （記者游明金攝）

2022/06/20 14:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市復興路、文化路口，有輛機車被警方貼上廢棄車輛通知書，但迄今7個月無人處理，民眾覺得奇怪，批評效率未免太差。宜蘭警察分局坦承作業疏失，會立即依程序處理。宜縣環保局表示，這個案子未接獲警方彙報，須進一步了解才能釐清原因。

宜蘭市復興路向日葵冰店前，停放著一輛機車，座墊貼著廢棄車輛通知書，寫著「本車被查報為廢棄車輛，車主請於7日內自行移置，逾時未處理，由環保單位依法先行移置至指定場所存放……」，查報單位署名宜蘭分局民族派出所，也印有宜蘭縣環保局的機關名銜，查報日期是中華民國110年11月23日。

請繼續往下閱讀...

復興路、文化路是鬧區，人來人往；許多人覺得該輛報廢機車，查報到現在已經7個月，相關單位任其荒置，上面貼著查報通知書，看起來就像是笑話，通知書是貼好玩的嗎？變成了廢紙一張，公權力的執行出現問題，對派出所、環保局的機關形象都是傷害，希望能儘速處理。

宜蘭警察分局了解後坦承作業疏失，警方說，民眾反應該處有機車多日未移動，派出所前往張貼查報通知書，因資料漏列而未持續追蹤列管，導致近7個月未處理，造成觀感不佳，分局表示抱歉，並立即啟動相關流程，依程序處理。

宜蘭縣環保局表示，廢棄車輛的處理是依據宜蘭縣政府執行廢棄機動車輛拖吊處理作業要點，有車牌的車輛請警方協助查報，無牌的車輛則由公所、環保局查報，張貼廢棄車輛通知書，車主7天內未移走，警方與公所會協同環保局移置到指定處所保管。

環保局指出，暫為保管還須公告1個月，由警方查明車主身分通知領車（有牌的查車牌，無牌車輛查引擎號碼），超過1個月無人領取則依廢棄物處理，復興路這起案件，環保局並未收到通報，有可能是漏掉了，會與警方連繫進行了解。

宜蘭市復興路這輛機車，被警方貼上廢棄車輛通知書，迄今7個月無人處理。 （記者游明金攝）

宜蘭市復興路這輛機車，被警方貼上廢棄車輛通知書，迄今7個月無人處理。 （記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法