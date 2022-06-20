上校艦長非禮女少尉 輔導長企圖「壓」案慘了

933鳳陽艦（圖）3年前爆出呂姓艦長非禮女少尉，陳姓輔導長企圖掩蓋此事，遭海軍司令部記2大過並核定退伍，陳雖不服提告，遭北高行判決敗訴。（資料照）

2022/06/20 10:14

〔記者溫于德／台北報導〕3年前933海軍濟陽級巡防艦「鳳陽艦」傳出陳姓中校輔導長企圖掩蓋呂姓艦長踩男女關係「紅線」行徑，還遊說女少尉放棄究責，陳被記2大過並核定退伍，但陳主張，雄風飛彈誤射事件時，副艦長才被2小過，海軍司令部對他的懲處顯然過重，請求撤罰，台北高等行政法院認定海軍司令部處分並無為誤，判陳敗訴；可上訴。

2019年5月22日晚間，呂姓艦長、女少尉等官兵在餐廳飲酒餐敘完畢後，呂帶女少尉到飯店並脫內衣，女少尉乘機躲到房內廁所打電話向陳姓輔導長求救。

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陳姓輔導長趕赴飯店，請飯店打電話至房間，呂姓艦長接電話後自動下樓，隨即被陳帶離現場，兩人搭計程車到其他地點喝茶聊天，但陳當下並未就呂在飯店內進行查察或任何處置，呂23日又在船艦上的電工間撫摸女少尉的頭、耳、肩膀。

24日，女少尉認為陳姓輔導長「大事化小、小事化無」，還偏袒呂姓艦長，25日再度致電陳，質問為何發生這種事還要處於危險環境中，「誰可以保護我？」呂10分鐘後致電女少尉道歉並請求原諒，還答應給19萬元，要女少尉當作沒發生這件事，不要鬧大。

海軍司令部事後認定陳姓輔導長具有陸海空軍懲罰法中「怠忽職責」行為，對陳記2大過處分，並核定不適服現役，命2019年12月16日退伍。

陳姓輔導長不服，提告主張，雄風飛彈誤射事件中，副艦長因未督導各項作業安全同樣被認定「怠忽職責」，才被海軍司令部記2小過，海軍司令部確在本啟事件對他記2大過並不適服現役退伍，有違比例原則，請求撤罰。

海軍司令部解釋，陳姓中校身為輔導長，得知違反性別分際的事件後，竟未協助女少尉提起相關法律訴訟，也未向上級單位反映，還積極遊說勸阻女少尉放棄究責，這些違失行為顯然不適任軍職，故依軍懲法記2大過並核定不適服現役退伍無誤。

北高行認同海軍司令部看法，認定陳姓輔導長積極勸阻女少尉不要依法定程序申訴，確有怠忽職責情形，且陳早在2007年、2015年均曾出現類似違失情形遭到懲處，因此，海軍司令部對陳記2大過並核定他不適服現役退伍，並無違誤，判陳敗訴。

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