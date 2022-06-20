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    前警廣金鐘主持「阿國」 再度持毒被逮

    警察廣播電台前主持人「阿國」洪宗適。（資料照）

    警察廣播電台前主持人「阿國」洪宗適。（資料照）

    2022/06/20 10:00

    〔記者姚岳宏／台北報導〕前警廣知名主持人「阿國（本名洪宗適）」又出事了！2019年底曾因持毒被逮，丟掉工作，當時對外宣稱要投入反毒公益，沒想到昨天（19日）凌晨台北市警方在松江路巡邏時，再度查獲阿國持有安非他命，他稱是壓力大才使用毒品，警詢後依毒品罪嫌送辦。

    2019年12月，阿國曾因與網友約砲，攜帶安非他命助興，遭信義分局喬裝員警當場逮獲，當時他一進派出所就被員警認出，由於他在警廣主持節目，許多警界人士都是阿國節目來賓，很多警官跟他是好友，對阿國約砲持毒都感到不可思議。

    台北市警中山分局警備隊員警，昨日清晨3時許執行同安網巡邏勤務，在松江路38巷見一男子神色異常、形跡可疑，上前攔查，當場查獲阿國持有第二級毒品安非他命1小包及吸食器。

    阿國同樣是被帶回隊部偵辦時，被員警認出他身分，阿國自稱因近期家庭及工作壓力大，為舒緩壓力，才施用先前所遺留下的安非他命想消除疲勞，阿國在警局時對因吸毒再次遭逮，感到很懊悔，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

    阿國當年是警廣人氣主持人，播音時間在傍晚下班黃金時段，以特殊口音開拓自己一片天，得過至少10座廣播金鐘獎，2017年與于美人一同擔任第52屆廣播金鐘獎主持人時，于美人當場圈粉說「我自己也是阿國粉絲」、「「台北開車有誰不認識他」，足見其廣播圈地位。

    阿國（本名洪宗適）凌晨在北市松江路被警方查獲他身上持有安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    阿國（本名洪宗適）凌晨在北市松江路被警方查獲他身上持有安非他命毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    阿國（本名洪宗適）被依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

    阿國（本名洪宗適）被依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出他身上有安非他命毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出他身上有安非他命毒品及吸食器。（記者姚岳宏翻攝）

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