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    男亂丟菸蒂險被鄰居打死 兇嫌重判定讞將入監

    吳嫌僅因門口被丟菸蒂行兇，經高雄高分院判罪後上訴遭駁回。（記者鮑建信攝）

    吳嫌僅因門口被丟菸蒂行兇，經高雄高分院判罪後上訴遭駁回。（記者鮑建信攝）

    2022/06/20 06:35

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東吳姓男子平日與鄰居洪婦不睦，又不滿她胞弟洪男經常在他家門口亂丟煙蒂等物，涉嫌持「尖鋤」攻擊，洪受重創跑到村長辦公室求救撿回一命，高雄高分院依殺人未遂罪，判處吳徒刑5年2月，並遭最高法院駁回定讞，即將入監服刑。

    判決書指出，屏東縣長治鄉吳姓男子，平時與鄰居洪婦關係不睦，並因其胞弟洪男經常前來造訪，又在他家門口亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等而懷恨在心。

    2021年4月24日下午2點多，吳嫌見洪男又獨自騎機車找姊姊，隨即取出其農用「尖鋤」，朝洪頭頸、胸腔等部位猛擊，洪受重創逃逸後，吳仍緊追在後，直到洪遠離，躲入巷內始罷手。洪則跑到村長辦公室求救撿回一命。

    屏東分局接獲報案，循線逮捕吳嫌，依殺人未遂罪移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    吳嫌辯稱，原本欲攻擊洪手臂，因他閃躲才傷到其他部位，不是要攻擊頭、胸等重要部分，洪逃跑的時候，跟在後面是想嚇他，否認有殺人犯意。

    屏東地院依殺人未遂罪，判處吳徒刑5年半，案經上訴高雄高分院後改判5年2月，但他仍認為量刑太重，不服上訴被最高法院駁回而確定，2審收到判決書，檢方並將傳喚到案執行。

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