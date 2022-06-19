女大生騎機車自撞分隔島 顱內出血昏迷送醫

21歲的黃姓女大生，今日中午12時許，沿新北市新店區祥和路往安和路方向行駛，卻因不明原因自撞分隔島，失控摔倒在地。（記者鄭景議翻攝）

2022/06/19 15:26

〔記者鄭景議／台北報導〕21歲的黃姓女大生，今日中午12時許，騎機車沿新北市新店區祥和路往安和路方向行駛，卻因不明原因自撞分隔島，失控摔倒在地，警消獲報抵達時，女大生已經昏迷，且有顱內出血等症狀，目前緊急送往慈濟醫院急救中，詳細車禍原因還有待警方釐清。

據了解，黃女就讀某大學大二，案發當時上完家教課程，正要去找朋友吃飯，卻在路上發生事故，醫院院方對黃女抽血酒測，酒測值為0，目前警方調閱監視器，持續釐清案發原因。

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