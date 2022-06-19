結聯車載運廢機台沿途漏油 倒楣後方2女騎士慘摔撞掉牙及手受傷

聯結車載運的廢機台漏油。 （記者歐素美翻攝）（記者歐素美攝）

2022/06/19 11:09

〔記者歐素美／台中報導〕62歲蔡男駕駛聯結車行經台中市大雅區中清路四段與科雅路口時，因載運的廢機台機油沿途滲漏約200公尺，造成後方機車騎士劉女（46歲）及蔡女（26歲）滑倒，分別牙齒及左手受傷送醫，大雅分局獲報通知環保局到場清除，並依「道路交通管理處罰條例」開罰聯結車駕駛3000至18000元罰款。

警方表示，這起交通事故發生在昨天下2點40分左右，蔡男（62歲）駕駛聯結車沿中清路4段往沙鹿區方向行駛，因載運的廢機台機油滲漏，潘漬綿延約200公尺長，導致後方的士劉女（46歲）及蔡女（26歲）騎機車行經中清路四段與科雅路口時摔車，劉女因牙齒受傷被送往中港澄清醫院；蔡女則左手受傷，自行就醫，兩機車左側車身皆擦損。

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大雅分局獲報到場處置，除通知環保人員到場清除油漬，並調閱路口監視器紀錄釐清案情，經檢測3人均無酒精反應。警方將依「道路交通管理處罰條例」所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處以聯結車駕駛3000至18000元罰鍰。並呼籲駕駛人平時要做好車輛保養與維護，行前應檢查車輛並將裝載貨物依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以共同維護道路行車安全。

聯結車載運的廢機台漏油，油漬綿延約200公尺，害後方機車騎士慘摔。（記者歐素美翻攝）

聯結車載運的廢機台漏油，油漬綿延約200公尺道路，害後方機車騎士慘摔。（記者歐素美翻攝）

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