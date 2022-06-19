車站看到有人借手機要小心！ 他偷拔SIM卡盜刷上萬遊戲點數

董嫌在台北車站下車後，邊走邊用手機盜刷遊戲點數。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/19 13:02

〔記者王冠仁／台北報導〕董姓男子專門搭計程車到雙北地區各大車站，編理由向司機借手機，卻趁機拔掉手機SIM卡，再以司機門號盜刷遊戲點數；董還會到車站周邊網咖趁顧客離開座位時，以相同手法偷取SIM卡，1年來犯案至少15起，不法獲利超過20萬元。董因多次犯案身背多條通緝，他還大喇喇四處趴趴走，他日前在路上閒晃時被警方盤查、逮捕，可說是賊星該敗。

警方調查，42歲董姓男子平時居無定所、四處溜搭，經常假裝搭計程車到雙北地區的各大車站，他下車前會假裝告訴司機自己的手機沒電但有急事要聯絡，想向司機借手機。不少司機好心借出手機，他就會趁司機繼續開車之際，偷偷拔下司機手機內的SIM卡，將其放入自己另外準備的手機，再到各大遊戲網站以小額付費方式購買遊戲點數。

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此外，董還會到各大車站周邊的網咖閒晃，只要發現顧客去上廁所不在座位上，他就會偷取手機，再以相同手法購買遊戲點數。

不少司機、民眾事後發現手機SIM卡不翼而飛，當電信帳單寄來時更發現被盜刷上萬元遊戲點數，氣得報警。

警方根據司機說詞、網咖周邊監視器畫面，循線鎖定董，但他平時居無定所，四處藏匿，相當狡猾。不過，他因為犯案多起，早已身揹多條通緝，他日前在三重街頭閒晃時，被巡邏警方盤查、逮捕，警方除了將他解送歸案，也將他依竊盜、詐欺、違反電信法送辦。

董嫌在台北車站下車後，邊走邊用手機盜刷遊戲點數。（記者王冠仁翻攝）

董嫌趁民眾離開網咖包廂時，趁機偷走手機SIM卡。（記者王冠仁翻攝）

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