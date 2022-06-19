花縣女公務員硬闖連鎖咖啡店辦公室便溺 事後還搭公務車離去

花蓮縣政府農業處1名女性公務員，因尿急忍不了向連鎖咖啡店借廁所，但被店家告知損壞無法外借後，索性闖進顧客禁止進入的辦公室便溺。（記者王峻祺翻攝）

2022/06/19 11:29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府農業處1名女性公務員，16日下午執行公務後返回縣府途中，因尿急忍不了，向路旁連鎖咖啡店借廁所，被店家告知廁所損壞無法外借後，她索性闖進顧客禁止進入的辦公室便溺，大解放過程全被監視器拍下，由於「尿味太濃」遭揪出，還疑似污染一旁咖啡豆，店家已報案索賠。縣府證實確有此事，將對該員失當行為通報人事處議處。

監視器畫面顯示，1名身穿藍衣牛仔褲女子，16日下午4時走進花蓮新城鄉1所連鎖咖啡店借廁所，店員告知故障維修無法外借，並建議前方100公尺處有加油站可使用，隨即轉身進入工作區。未料女子趁店員不注意，竟擅自闖入辦公室兼倉儲，將門反鎖後直接蹲在正中間小便，還自在抽取放在桌上的衛生紙，清理排泄物後離去。

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店員隨後發現「整間倉儲都是尿味」，調閱監視器才發現女子離譜行徑，進一步追查下得知，該人竟是縣府公務員。店員指出，當時明確告知女廁所故障無法使用，但她態度強硬，烙下一句「信不信我等一下就直接上在你們店裡」，無法置信最後女子真的大膽跑進辦公室便溺。

店家事後發現，除地板都是尿漬外，一箱價值8千元的咖啡豆下方，也疑似被尿污染浸濕，據監視器顯示，女子隨後搭乘「花蓮縣政府野生動物保育專車」公務車離去，隨即報警處理要求索賠。

花蓮縣府農業處證實確有此事，表示該員當天應是執勤完勤務返回縣府途中，目前尚在了解該員狀況，會秉公處理，針對公務員於公務期間行為失當部分，將通報人事處議處。

花蓮縣府公務員闖連鎖咖啡店辦公室便溺過程全被監視器拍下。（記者王峻祺翻攝）

女子闖進連鎖咖啡店辦公室便溺後，搭乘花蓮縣政府野生動物保育專車公務車離去。（記者王峻祺翻攝）

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