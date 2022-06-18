餵安毒再性侵少女 毒蟲重判8年4月

男子到13歲少女家作客，不但提供毒品供其吸食，事後還性侵得逞，被判刑8年4月。（示意圖）

2022/06/18 22:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子約2名友人作客小米（化名）家中開毒趴，提供安非他命供大家施用後，趁2名友人外出買早餐時，伺機性侵小米得逞。基隆地院近日審結，依對未成年人犯轉讓第2級毒品與對未滿14歲少女犯強制性交罪，判林男應執行8年4月徒刑。

判決指出，林姓男子前年10月間某日凌晨2時許，邀2名友人到年僅13歲的小米家中作客；林當天帶0.7公克安非他命到小米房間後，將安毒放進燒玻璃球內點燃，供2名友人與小米施用。

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林明知小米年僅13歲，供毒給小米施用後，清晨5時許，趁2名友人外出買早餐，與小米獨處時，透過臉書訊息問小米：「要不要阿力」（原住民語：性交的意思）。

經小米以臉書訊息回覆：「不要」後，仍不顧小米反抗，以身體壓制小米後，性侵小米得逞。

林男坦承，無償轉讓安非他命給小米施用，也承認與小米發生性行為。

法院認為，林男無償轉讓安非他命給未成年人施用，戕害小米身心健康，又違反小米意願性侵她，嚴重侵害小米性自主權。

法院依對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，處有期徒刑1年；另對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年10月；應執行有期徒刑8年4月，可上訴。

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