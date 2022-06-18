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    首頁　>　社會

    搭客運摸走乘客皮夾1700元 未料偷到警察這下慘了

    徐男搭乘統聯客運，於路途中趁乘客陳男上廁所之際，偷走陳男背包皮夾內1700元；但徐男萬萬沒想到，被他偷的被害人陳男是警察。圖為統聯客運示意照。（資料照）

    徐男搭乘統聯客運，於路途中趁乘客陳男上廁所之際，偷走陳男背包皮夾內1700元；但徐男萬萬沒想到，被他偷的被害人陳男是警察。圖為統聯客運示意照。（資料照）

    2022/06/18 12:47

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕徐姓男子搭乘國道統聯客運，於路途中趁車上乘客陳姓男子去上廁所之際，偷走陳男背包皮夾內1700元。但徐男萬萬沒想到，被他偷的被害人陳男是警察，事後迅速賠償損害求原諒，並與陳男達成和解，但因在公眾運輸車內偷竊屬加重竊盜罪，徐男被法院判處4個月徒刑。

    徐男在去年5月16日上午9點多，於搭乘統聯客運行駛在國道1號新竹香山到苗栗竹南路段時，見陳男起身離開座位去上廁所，但背包仍放在座位上，將陳男背包皮夾內的1700元偷走。

    陳男於下車後，才發現皮夾內1700元不翼而飛，報警處理，並稱背包內的1瓶牛奶也遭竊。經國道二隊警方偵辦，循線將徐男查獲。

    徐男到案後，得知被他偷的陳男是在新北市政府警察局服務的警察，錯愕不已，坦承行竊現金1700元，並迅速賠償陳男損害求原諒，但否認有偷牛奶。

    苗栗地檢署偵查，認徐男於公眾運輸車內偷竊他人財物，屬加重竊盜罪，但坦承犯行，依法向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。另背包內的牛奶，因徐男否認，且車內監視器畫面因被座位遮擋，無法辨識，加上陳男也無法提出其他證據佐證，此部分為不起訴處分。

    法官審理，認徐男在供公眾運輸之車內犯竊盜罪，但行竊時間短暫，手段平和，所竊取財物價值不高，且犯後均坦承犯行，並已與被害人達成和解後完整賠償所受損害，堪認犯後態度良好，酌量減輕其刑，處4個月有期徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日。

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