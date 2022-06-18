浪浪土狗變身警犬 曾「逮捕」酒駕犯

「Police嘿咪」肩負起林園警分局駐地安全的責任。（讀者提供）

2022/06/18 11:16

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市林園警分局林園派出所，1年多前收留1隻流浪母狗，員警投票取名「嘿咪」，牠展現台灣土狗特有的看家本領，對騎機車未戴安全帽到分局洽公的民眾狂吠，吸引員警注意，趨前探詢，聞到濃重酒味，酒測超標，當場上銬逮捕。

林園派出所就在林園分局辦公大樓1樓，負責管制警方駐地安全，所長林志南表示，1年多前，當時大約1歲的「嘿咪」，突然出現在派出所，經常從晚間待到隔天上午，但牠從不吵鬧，不曾隨意便溺，更不會追逐進出車輛，所以員警開會決定收養，並投票取名，成為林園所的警犬。

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為了凸顯「嘿咪」的角色，員警為牠購置鈴鐺項圈，胸背帶更特別印上「Police嘿咪」，從此牠感受到身為警犬的責任，除了會在分局辦公大樓外圍公共空間「巡邏」、深夜協助值班員警留意外來人車，只要員警帶回嫌犯，「嘿咪」就會協助「戒護」，監視嫌犯的一舉一動。

去年有民眾騎機車未戴安全帽進入分局大樓門前廣場，「嘿咪」立刻吠叫並狂奔過去，員警研判有異，趨前探詢，聞到機車騎士散發出的濃厚酒味，隨即酒測超標，當場上銬逮捕，成為「嘿咪」首次取締酒駕的事蹟。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「嘿咪」曾「逮捕」酒駕犯。（讀者提供）

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