「浪浪」受困台61線快速道路 警方獲報暖救援

員警小心靠近小黃狗，見牠終於起身，以前後包夾方式，慢慢將牠引導下匝道。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/03/12 12:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有民眾焦急報案有「浪浪」受困台61線高架道路，在車陣中穿梭險象環生，大園警分局觀音分駐所員警獲報趕往現場，發現1隻小黃狗驚恐、瑟縮在快車道旁，隨即利用巡邏車作為警戒並開啟警示燈，慢慢將小黃狗引導下匝道，讓小小生命平安脫困。

警方表示，11日下午接獲民眾報案，台61線南下42.3公里處有1隻小黃狗在車道上徘徊，不僅影響往來車輛安全，也擔心小黃狗發生意外，警員江謝廷宇、許勝東立即前往查看，發現小黃狗蜷縮在快車道旁，瑟瑟發抖、相當驚恐。

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員警擔心快速道路車來車往、速度又快會發生危險，於是將巡邏車停在後方安全距離並開啟警示燈警戒，疏導車輛避免碰撞，而小黃狗疑似受到驚嚇，見有人靠近不斷吠叫，只能小心翼翼靠近，避免牠暴衝發生危險，最後在員警慢慢勸離下，小黃狗終於起身，員警見狀立即以前後包夾方式，將牠慢慢引導下匝道脫困。

警方也呼籲，行車時若發現有小動物或其他物品在路中，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，如此可能導致車輛失控造成嚴重後果，可採「點煞」方式提醒後車有狀況，避免發生事故。

員警小心靠近小黃狗，見牠終於起身，以前後包夾方式，慢慢將牠引導下匝道。（記者鄭淑婷翻攝）

員警小心靠近小黃狗，見牠終於起身，以前後包夾方式，慢慢將牠引導下匝道。（記者鄭淑婷翻攝）

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