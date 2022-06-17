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    首頁　>　社會

    男大生5度啪啪國中小女友 入獄再被判賠60萬

    男大生被依5個「與少女性交罪」，每罪判刑3年6月，合併應執行4年6月入獄，再被判賠60萬元。示意圖。（資料照）

    男大生被依5個「與少女性交罪」，每罪判刑3年6月，合併應執行4年6月入獄，再被判賠60萬元。示意圖。（資料照）

    2022/06/17 23:28

    〔記者楊國文／台北報導〕葉姓男大生與13歲少女交往，帶她上旅館及少女住處5度發生性關係，少女父母提告，葉男被依5個「與少女性交罪」起訴。葉男辯稱少女外表成熟，不知道她未滿14歲，並以他案發時僅18歲，請求依「情堪憫恕」規定減刑輕判，仍被重判4年6月入獄。高等法院今天判決葉男須賠償被害人40萬元、父母各10萬元確定。

    葉男案發時才18歲，是大一學生，2020年6月間，葉男帶少女到西門町的旅館發生關係，另3次是在少女家，第5度在少女住家。少女父母得知後，憤而提告。

    葉應訊辯稱，少女外表成熟、有化妝、舉止老練，性行為主動大膽，他不知道她未滿14歲。他請求法官，他才唸大一，家中經濟不佳，靠半工半讀維持自己的開銷，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑輕判。

    不過，少女反駁說，她和葉男第1次發生關係前，就告訴葉男，她讀國中，未滿14歲。法官依據2人手機對話紀錄，也發現少女告訴葉男，「我未滿14歲，我超年輕」，還稱葉男對她而言是「老牛吃嫩草」，高院認定葉男說詞不足採信，且犯後態度不佳，依5個「與少女性交罪」，每罪判刑3年6月，合併應執行4年6月。葉男上訴被最高法院駁回定讞，目前已入獄。

    被害少女、父母對葉男提起刑事附帶民事告訴，共求償200萬元。葉男辯稱事發時才18歲，年少觸法，目前入獄，無力負擔高額賠償，請求降低金額。

    高等法院審理認為，葉男明知被害人就讀國中、不滿14歲，對性事所知有限，竟與她5度性交，對她身心造成嚴重傷害，案發後少女不僅有失眠、情緒低落等後遺症，甚至有負面想法、自殘情形，也被診斷出有「嚴重型憂鬱症」，判決須賠償少女40萬元、父母各10萬元確定。

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