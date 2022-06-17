兄借7萬元被拒 姪女面前刺殺胞弟判3年

鄭嫌借錢被拒涉刺殺胞弟，被高雄高分院判刑3年。 （記者鮑建信攝）

2022/06/17 22:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鄭姓男子的兒子，長年受弟弟照顧生活，並經常向他要錢，這次為借7萬元被拒，竟當著姪女面前涉嫌持刀刺殺胞弟背部2刀，案發後弟弟還幫他說情，指哥哥沒有殺人犯意，被高雄高分院依傷害罪，判處有期徒刑3年。

判決書指出，2021年7月14日下午4點，鄭嫌在高雄市大寮區民義街上停車場等候胞弟返家，30分鐘後見他駕車前來並停妥車輛，乃與其回家途中開口借7萬元，但因鄭嫌經常要錢而被拒絕。

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不料，鄭嫌竟惱羞成怒，也不管現場還有胞弟的女兒，涉嫌持水果刀行刺，胞弟為保護女兒，反擊欲奪刀時，雖背部遭刺2刀，仍然將其兄制伏在地，並請鄰居報警，林園分局依家暴殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

鄭嫌辯稱，指其弟不借還罵人，一時衝動才拿出水果刀要教訓他，沒有要致他於死的意思。

鄭胞弟也幫哥哥說情，兄弟之間沒有糾紛，之前來要錢沒有帶刀，這次借錢被拒，應該不是要傷害他，就是要錢而已，哥哥小時候個性就這樣。

高雄地院依傷害罪，判處鄭嫌有期徒刑3年，鄭嫌認為量刑太重，要求從輕改判﹔檢方則認為鄭觸犯殺人未遂罪，同樣提起上訴。

2審合議庭審酌案情及原審判決，認事用法並無不妥，兩造均駁回，仍可上訴。

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