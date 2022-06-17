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    慣竊噴瞎9支監視器再偷 最後身影被拍到還是落網

    鄧姓慣竊行竊怕被監視器拍到，自備噴漆噴瞎協和街上9支監視器鏡頭。（記者林嘉東翻攝））

    鄧姓慣竊行竊怕被監視器拍到，自備噴漆噴瞎協和街上9支監視器鏡頭。（記者林嘉東翻攝））

    2022/06/17 21:07

    〔記者林嘉東／基隆報導〕超瞎！慣竊鄧穆澤闖空門搜刮商家收銀機現金，行竊前怕犯行曝光，用噴漆噴「瞎」整條街9支監視器；未料，最後的身影仍被監視器清楚拍下，讓警方得以按圖索驥逮到他。基隆地檢署檢察官複訊後，將他聲押獲准。

    警方調查，男子鄧穆澤缺錢花用，昨天清晨闖入基隆市中山區協和街一家咖啡館，搜刮咖啡館內收銀機內5000多元現金；咖啡館老闆透過手機遠端監控軟體，發現有賊闖進他經營的咖啡館，搜刮收銀機內現金，馬上向警方報案。

    轄區基隆市警四分局中華路派出所警員清晨5點多獲報趕抵，調閱咖啡館協和街上監視器發現，每支鏡頭都遭人噴上黑色顏料。

    經調出監視器影像發現，監視器鏡頭被噴「瞎」前，有拍到疑似用噴漆噴「瞎」監視器的竊嫌，是名身穿灰色T恤的男子。

    警方隨後在咖啡館附近草叢，發現一名男子鬼鬼祟祟，上前攔下發現，該名男子身上也穿著灰色T恤，經比對衣服上的圖案竟與監視器被「噴瞎」前，拍到的竊嫌一模一樣。

    警員當場喝斥：「咖啡館是不是你偷！」鄧男當場百口莫辯，坦承犯案。

    鄧男供稱，他犯案前，路過里民會堂發現，會堂外有幾支監視器，擔心被監視器拍到，把整條協和街上的監視器全用噴漆噴「瞎」，再下手行竊。

    警方調查，鄧男昨一早騎車機車發現行竊目標後，再徒步前往行竊，一共用噴漆噴「瞎」9支監視器；警訊後，將他依竊盜；毀損等罪嫌送辦。

    檢察官複訊後，查出鄧男犯下多起竊案，前科累累，昨認定他有反覆實施竊盜之虞向法院聲請羈押，法院今天裁准將他羈押。

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