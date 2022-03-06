毛小孩埋伏秀！ 警破無人機竊案逮老慣竊

鹿港警分局和興派出所副所長楊士鋐帶毛小孩出門埋伏抓賊找贓車，果真發現遭竊的廂型車，進而埋伏後破案。（翻攝楊士鋐臉書）

2022/03/06 11:41

〔記者湯世名／彰化報導〕毛小孩埋伏秀！何姓、李姓2名老慣竊偷走1輛載有70萬元價值的無人機、電動車設備的廂型車後準備銷贓，彰化縣鹿港警分局和興派出所據報，休假在家的副所長楊士鋐乾脆出門遛狗抓賊找贓車，果真發現遭竊的廂型車，進而埋伏後循線查獲何男與失竊的贓物，更巧的是，楊員一眼認出19年前就曾逮過何男，讓何男大嘆倒楣，警方目前正策動李男到案。

這起廂型車竊案發生在228連續假期，杜姓民眾將載有無人機、電動車電池相關設備的廂型車停在鹿港鎮街尾里圖書藝文中心外，被67歲的何姓、李姓老慣竊盯上，何男負責把風，李男只花40秒就竊車得手，後把車開到何男福興鄉住處卸貨，再於溪湖鎮丟棄贓車。

請繼續往下閱讀...

鹿港警分局和興派出所據報追查，正巧副所長楊士鋐休假在溪湖家裡，他從警方調閱地監視器畫面中，發現何男就是他19年前曾逮過的竊賊，目前被列管中，遂乾脆帶著狗狗騎車出門抓賊找贓車，佯裝遛狗民眾避免歹徒發現起疑，沿途查案時，果真發現該輛廂型車。

警方經過追查，3天後順利在福興鄉何男住處起出大批遭竊的贓物，市值70多萬元，何男當場認栽，且對方還是19年前曾抓過他的楊士鋐，直呼倒楣。杜姓失主貨物失而復得開心萬分，不斷向警方道謝。

楊士鋐指出，杜姓失主這批貨被偷後相當難過，由於廂型車最後行蹤出現在溪湖鎮，正巧他又休假在溪湖住處，再從監視影片中發現其中1名竊賊就是他19年前曾抓過的何男，遂乾脆帶著狗狗出任務找贓車，2小時就找到遭竊的廂型車，3天之後破案。

鹿港警分局和興派出所副所長楊士鋐帶毛小孩出門埋伏抓賊找贓車，果真發現遭竊的廂型車，進而循線破案。（翻攝楊士鋐臉書）

鹿港警分局和興派出所循線查獲失竊的贓物。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法