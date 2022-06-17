國道二次事故易造成嚴重死傷 高公局建議6步驟可避免

今年5月13日晚間8點多，國3北向291.8k公里處發生二次事故，共造成1死6傷。（資料照，國道公路警察局提供）

2022/06/17 17:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道二次事故往往會造成更嚴重的死傷，去年國道發生6起二次事故造成的死亡交通意外，造成7人死亡、5人受傷，今年1月至5月也發生2起，造成2人死亡、9人受傷，交通部高速公路局呼籲民眾在國道遭遇事故，若車輛無法移動時，記得做6步驟避免二次事故發生。

今年5月13日晚間8點多，國3北向291.8k公里處（竹崎交流道附近），1輛自小客（A車）先撞擊前方1輛小貨車（B車）後，後方自小客車（C車）因煞車不及撞及A車，C車駕駛下車後未及時至安全處所待援，結果又遭後方1輛自小客車撞至對向車道，並引發6車追撞事故，共造成1死6傷。

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交管組科長徐福聲表示，國道車速快，駕駛人所需應變視距較長，若在國道遭遇事故，致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110或1968客服報案。

徐福聲說，若是無人員傷亡且車輛尚可行駛的輕微事故，建議用路人於擺放故障標誌及通報後，在確認安全下，設法拍攝記錄現場，就可儘速將車輛移至安全處所，等待員警抵達。

高公局提醒用路人，在國道發生事故時，採取任何動作如解開安全帶、擺放車輛故障標誌、報案或移動車輛之前，均應先確認自身安全，以避免二次事故發生。

另提醒用路人，車輛故障時應儘可能滑離車道，停放至路肩，並依上述方式擺放故障標誌及通報待援；同時籲請用路人上路前做好車輛保養及檢查，避免於國道上發生車輛故障或事故而危害自身及他人行車安全。

國道發生事故後，高公局提醒應做這些步驟避免二次事故發生。（高速公路局提供）

高公局提醒應做這些步驟避免二次事故發生。（高速公路局提供）

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