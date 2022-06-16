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    首頁　>　社會

    台中救護車載患者急送醫 與機車碰撞釀1傷

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    2022/06/16 11:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛消防分隊所屬的救護車，15日深夜執勤載送患者送醫途中，在距醫院不遠處的東海大學前路口，與另輛直行機車發生碰撞，造成騎士受傷送醫，幸無生命危險，另救護車上患者，也經緊急調派另輛救護車接替送醫，事故肇因將由警方進一步鑑定釐清。

    這起事故發生在昨天深夜11時19分許，一輛由33歲廖姓救護員駕駛的消防局工業區消防分隊救護車，正執行載運患者送醫勤務，沿東海大學前的路口台灣大道快車道左轉東大路，準備前往台中榮總，此時另輛由22歲陳姓男子騎乘的機車，則是沿台灣大道慢車道往郊區方向直行，雙方在該路口發生碰撞。

    這一撞造成救護車右側車身受損，機車連人帶車倒地後，除車頭受損，也導致陳男左腿骨折，第六分局交通分隊獲報趕往處理，救護車因當時車內還有病患，由消防局緊急指派另輛救護車到場接替，協助將患者送醫，另陳男也由救護車送中港澄清醫院治療，幸無生命危險。

    警方隨後對兩造酒測，均無飲酒酒精反應，據查，當時救護車有鳴笛，陳男表示有聽到，但行經路口時煞車不及才直接撞上，至於詳細肇因及責任歸屬由警方後續釐清。

    救護車的右側車身受損。（民眾提供）

    救護車的右側車身受損。（民眾提供）

    陳男機車車頭也受損。（民眾提供）

    陳男機車車頭也受損。（民眾提供）

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