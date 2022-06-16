油漆臭味穿牆污染52萬元豆皮？ 法官實勘親聞給答案

豆皮工廠指控，產品遭鄰廠油漆味污染，法官實勘親聞給答案。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/06/16 10:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家豆皮工廠指控，與其一牆之隔的機械廠進行防漏膠粉刷工程，防漏膠因含有甲苯揮發性有機物，具毒性且有刺鼻臭味，逸散造成價值52萬餘元豆皮成品，有油漆味遭退貨，向法院提告求償，法官親自到場勘查試聞，認定原告舉證不足敗訴。

判決指出，位於高雄市大樹區一家生產豆皮的加工廠，2020年1月20日因所生產價值52萬餘元豆皮成品，遭盤商以有異味為由退貨，指控前一日僅一牆之隔的被告廠房曾做防漏膠粉刷工程，因而污染其產品。

請繼續往下閱讀...

豆皮業者指稱，防漏膠因含有甲苯、二甲苯等揮發性有機物，具有毒性而對人體有害，會產生刺鼻臭味，且粉刷後逕行將廠房門窗緊閉，造成前揭揮發性有機物因無法迅速排出，最終逸散至僅有一牆之隔原告廠房内，造成廠房内製造生產之豆類加工食品遭受污染。

原告以當天發現隔壁鄰房門口被告小貨車上載有其所使用之防漏膠，被告廠房内之地板已有粉刷塗抹該草綠色之防漏膠，直指就是異味來源。經通報環保局數日後派員到場異味已趨緩，未予開罰。

橋頭地院審理認為，縱使豆皮確有異味，但原告無法證明該油漆味是因被告使用防漏膠粉刷廠房氣味外溢所造成，環保局雖曾到場稽查，但並未發現有異味產生，也未予以開罰。

今年4月22日法官實勘現場，發現原告廠房內放置豆皮等產品等待包裝區域之綠色油漆地板，有新舊色澤之落差，顯非同一時間粉刷，依經驗法則較新色澤區塊之地板，應是新近始為油漆。

兩廠房之共同壁，水泥牆高度約為2.5公尺、烤漆鋼板高度約2.5公尺至9公尺，與水泥牆重疊約15公分，內側為防火棉填充，法官還至隔鄰廠房試聞，完全無法聞到原告廠房內所散發出豆皮製品氣味，綜合判定原告敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法