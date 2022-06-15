國道警自戕傳遭小隊長霸凌 警方發聲明駁斥

國道警察竹林分隊外觀。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/15 14:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國道公路警察局第六大隊25歲柯姓警員，14日凌晨在國道舉槍自戕，有員警透露柯員遭到一名小隊長霸凌，除了叫他掃落葉外，還調閱駐地監視器要大家「觀摩」柯員掃地模樣，更曾在民眾面前羞辱他；還有其他隊員被該小隊長罵「米蟲」、「垃圾」。

國道第六大隊對此發布聲明表示，有關民眾在社群網站PO文，柯員輕生疑似職場霸凌，大隊深感遺憾，經調查當事人日記與同事對話內容，及其返回高雄家中向母親透露，與女友分手無法挽回等相關事證，輕生原因均顯示可能是感情因素所致。另柯員因初任警察3年，尚在學習階段，工作表現平平，縱使分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，經查尚無職場霸凌情事。

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有基層警員透露，這名小隊長經常言語霸凌同事，還長期用密錄器「監督」同事上班狀況，甚至在長官面前抹黑同事，說同事精神有問題、表現差等等；甚至在駐地2樓房間內圈養數隻龍貓（絨鼠），把公家寢室當自己的飼育場。

還有警員說，這名小隊長罵人都用手指比番號，大罵人「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」、「那麼懶不負責還想交女友」等，而他也因辱罵、側錄同事挨告，卻未見收斂。

基層警員大嘆如果上級再不好好整頓，重視霸凌問題，真的不行。對此，也有網友說，如果這名警員真的遭霸凌，他應該會想拿槍把對方幹掉，而不是自己想不開。

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