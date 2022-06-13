買房地涉超貸 嘉市議長、副議長各判1年5月

嘉義市議長莊豐安。（資料照）

2022/06/13 17:43

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰遭指控，於2017年各以1500萬元向金蚨田公司購買嘉義市西區門牌33之3號、33之2號房地，再涉及與金蚨田公司負責人陳鈺錞、黃建中、代書劉家成，共同製作3300萬元、3200萬元的假買賣契約書，莊豐安、蘇澤峰再持契約書分別向鹿草鄉農會申請1950萬元、2100萬元房屋貸款，嘉義地檢署依詐欺取財等罪嫌起訴。嘉義地方法院今一審宣判，莊豐安、蘇澤峰涉犯3人以上共同詐欺取財罪，處1年5個月有期徒刑。

莊豐安表示，他沒有犯罪、超貸，收到判決書將與律師討論、提出上訴。

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蘇澤峰說，對判決不服一定上訴；房貸是當初建商與仲介積極推銷購房而辦理，他絕無超貸，因疏忽、未了解建商及仲介辦理貸款過程而被檢方認為有共同詐欺行為。他還強調，房貸已經全部結清，他沒有欠款、沒有詐欺，待收到判決書將上訴到底。

法院審理調查，陳鈺錞為金蚨田公司負責人，黃建中為陳鈺錞男友，2人共同經營金蚨田公司，從事不動產開發與買賣業務，2016年顏嘉篁用1800萬元購買嘉義市西區門牌33之1號房地，顏嘉篁、黃建中、陳鈺錞及代書劉家成另製作、簽立3400萬元的假買賣契約書，由顏嘉篁於同年12月9日，持該不實買賣契約向鹿草農會申請2500萬元貸款，鹿草農會承辦人因陷於錯誤，誤認該房地成交價格為3400萬元，而核貸2500萬元，再由劉家成辦理所有權移轉及抵押權設定登記。

2017年，顏嘉篁母親蔡秀榮，以1800萬元向金蚨田公司購買同路段門牌33號房地，以同樣金額、手法申請到2500萬元貸款。

同年2月，蘇澤峰以1500萬元購買同路段門牌33之2號房地，涉與陳鈺錞、黃建中、劉家成共同製作3200萬元假買賣契約書，先向鹿草農會申請1500萬元房貸，再於2017年3月1日、2018年1月10日分別向鹿草農會貸得500萬元、100萬元貸款，共計貸款2100萬元。

莊豐安2017年3月17日，以1500萬元購買同路段門牌33之3號房、地，再以3300萬元買賣契約書向鹿草農會申請1950萬元房貸，並貸款成功。

法官審理時7名被告都否認犯行，然而依照農會員工證詞，農會核貸金額原則不超過實際買賣價金8成，此案均超過實際買賣價金；被告各為證人時，對其他被告都有不利證詞；向鹿草農會申貸時提出的買賣契約價金，與實價登錄的買賣價金不符；申貸的買賣契約書除地段、地號、建號、買受人等不同外，其餘格式、內容、字體均相同，顯然為同一人所製作，被告大多證稱是代書劉家成所製作。

從貸款的金流發現，金鈇田公司將超過實際買賣價金部分退還給買受人，認定陳鈺錞、黃建中、劉家成以及另名涉案人顏嘉篁均涉犯3人以上共同詐欺取財罪，分別判處4人應執行有期徒刑2年，蔡秀榮、莊豐安、蘇澤峰涉犯3人以上共同詐欺取財罪，各判處1年5個月。

嘉義市副議長蘇澤峰。（記者王善嬿攝）

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