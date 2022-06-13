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    首頁　>　社會

    女好心替同事打卡 致公司多發薪水146元遭判拘10日

    林女為避免遲到被主管責罵，請陳姓女同事代為打卡，台北地院認為兩人害公司溢發薪水，分別判處拘役10日，得易科罰金1萬元。（資料照）

    林女為避免遲到被主管責罵，請陳姓女同事代為打卡，台北地院認為兩人害公司溢發薪水，分別判處拘役10日，得易科罰金1萬元。（資料照）

    2022/06/13 16:07

    〔記者溫于德／台北報導〕林姓女子為避免遲到遭主管責備，請陳姓女同事代為打卡，導致公司溢撥146元薪資給林，台北地院認為，2女明明可以預見公司會溢撥薪資仍製造不實考勤紀錄，具詐欺犯意，依詐欺取財罪分別判處拘役10日，得易科罰金1萬元；可上訴。

    判決指，2名女子已知公司規定上班時間為上午9時，一旦遲到會扣薪，林女卻委託陳女每天上午9時前代替打卡，後來因為公司發現林女打卡時間與實際上班時間不符，經會計核算2019年3月薪資，發現溢撥146元給林女。

    北院審理時，林女拒絕認罪，強調「沒有要騙薪水」，單純怕遲到被主管責備；同樣不認罪的陳女也說，基於同事情誼協助代為打卡，否則林女遲到會被主管「唸」。

    北院勘驗公司監視器畫面，認為公司指控無誤，另依公司扣薪規則，因為陳女代為打卡，使林女未遭扣薪146元，且2名女同事都可預見薪資會溢發，而其出發點也都是「避免被責罵」，但引發的附隨結果是溢領薪資，認定具詐欺故意。

    北院審酌2女製造不實考勤紀錄，害公司溢發薪水，依法各判拘役10日，得易科罰金1萬元。

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