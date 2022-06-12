2寶媽深夜開快車違規 警攔檢找到一堆毒品

南市二分局員警攔查育有二名孩子的少婦座車內堆滿雜物，並起獲第二、三級毒品及吸毒器具。（民眾提供）

2022/06/12 16:22

〔記者王俊忠／台南報導〕家住台南永康區的陳姓2寶媽，深夜急匆匆駕車在台南市區路口越線停等紅燈，被巡邏員警察覺有異、攔下盤查。陳女車內堆滿雜物且對警方詢問時出現慌張神色，眼尖員警在駕駛座下方發現K他命毒品吸食盤；再於車門扶手處、皮包內發現有2、3級毒品及吸食器，訊後依毒品罪嫌將陳女移送檢方偵辦。

南市警局第二分局民權派出所警員黃琮民、陳科志2人，於6月11日深夜11時許巡邏時，在中西區民權路與府中街口發現1輛小客車於路口停等紅燈時超越停止線且欲紅燈時右轉，員警上前攔查。駕車的陳姓女子（27歲、有毒品前科）一看到警察出現、神情慌張。她對員警說要趕著回娘家照顧甫出生3個月的兒子，急忙中不慎違規，這也是陳女的第2胎兒子。

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但在警方詢問過程，陳女神情緊張、眼神飄忽、似在注視車內物品。員警拿手電筒照射，相繼在車內駕駛座下方與車門扶手處，發現放有第2級毒品安非他命3包（1.49公克）、第3級毒品K他命1包（0.34公克）及毒品吸食盤等物品。員警將陳女帶回派出追查，陳女被依毒品危害防制條例送辦，警方並將持續追查毒品來源。

警方調查時當中也向2寶媽陳女勸誡，非法使用毒品極易造成中樞神經等受損，並產生幻覺及依賴性，嚴重戕害身體健康，現在尤其她的3個月大幼兒正在哺育中，警方為了嬰孩未來及其自身健康，請少婦要徹底祛除吸毒惡習，陳女當下頻頻點頭回應。

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