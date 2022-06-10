評量出錯遭戒治43天 毒犯獲刑事補償罕見

何男平白被戒治43天，經高雄高分院判決獲賠12萬元。（記者鮑建信攝）

2022/06/10 22:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕何姓煙毒犯被送戒治處所強制戒治，後來戒治處分被法院撤銷，白白被關43天，請求刑事補償，高雄高分院審酌其教育程度等情形，1天賠償3000元共129000元，頗為罕見。

據了解，何涉嫌施用第2級毒品，經高雄地方法院裁定送觀察、勒戒後，因有繼續施用毒品傾向，又被法官裁定於2021年3月間，送法務部高雄戒治所強制戒治。

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何不服裁定，向高雄高分院提起抗告，他指出，強制戒治不僅不能戒除毒癮，更使其與社會脫節，難以回歸社會，本案未依新修正評估標準重新評估，就認為他有繼續施用毒品傾向，已影響他權益，於是聲請撤銷原裁定。

承審法官調查，依法務部於2021年3月26日修正評估標準調整後，何總分並未達60分，而應評定「無繼續施用毒品傾向」，因此撤銷戒治裁定，檢察官不服上訴被駁回而定讞，檢方仍於隔月30日放人。

何不滿平白被關43天，精神飽受煎熬、身心俱疲，聲請刑事補償，要求每日補償4000元。

高雄高分院審酌何教育程度、收入、職業，及人身受拘束所受痛苦等情形，認為每天補償3000元比較合理，總計129000元。

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