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    機車閃避轉彎汽車撞死單車婦 汽、機車駕駛都判刑

    機車閃避轉彎汽車撞倒單車，單車婦傷重不治，汽、機車駕駛都被依過失致死罪判刑。 （取自司法院網站）

    機車閃避轉彎汽車撞倒單車，單車婦傷重不治，汽、機車駕駛都被依過失致死罪判刑。 （取自司法院網站）

    2022/06/12 10:47

    〔記者李立法／屏東報導〕侯姓男子騎機車為閃避前方準備轉彎的自小客車，撞倒旁邊騎單車的李婦，因傷勢嚴重，李婦送醫不治，侯男及自小客車陳姓女駕駛均被依過失致死罪送辦，屏東地院審理後，認為侯男肇責較重，判刑1年，陳女判刑6個月，得易科罰金，全案還可上訴。

    侯男1年多前騎機車行經屏東市時，為閃避前方準備右轉的自小客車，不慎撞上同方向騎單車的李婦，2人雙雙倒地，侯男撞斷牙齒，李婦則顱內出血，傷勢嚴重，駕駛自小客車的陳女卻逕自離開現場，李婦送醫後仍因傷重不治。

    警方根據相關監視器畫面，認為陳女駕車轉彎前雖有打方向燈，但沒有保持適當距離，也有過失，連同肇事的侯男一併依過失致死罪送辦，陳女不服，強調她速度放慢準備轉彎時並未看到侯男及李婦，只聽到後方有碰撞聲，車禍不是她造成。

    車禍鑑定報告指出，陳女於快慢車道間變換車道時，未讓直行車先行，並未注意安全距離；侯男超速行駛，且未注意車前狀況，並未隨時採取必要安全措施，雙方均為肇事原因，法官認為侯男應負大部份肇責，依過失致死罪判刑1年，判處陳女6個月徒刑，得易科罰金。

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