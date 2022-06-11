情侶為「看病」爭吵 男自殘全身血、女阻止也受傷

警方獲報大樓住戶爭吵，馳抵後陸續將林女與杜男送醫。（記者張瑞楨翻攝）

2022/06/11 09:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對同居情侶，昨天於中區某大樓租屋處喝酒，其中，50多歲的林姓女子想請60多歲的杜姓男友，帶她一起去醫院看病，杜男似乎沒意願，雙方起爭執時，醉酒的杜男自殘，胸部有5、6道刀痕，一度命危送入加護病房，林女阻止時，手部也割傷，沒有大礙。

中市警局一分局大誠分駐所調查，昨天（10日）深夜11時許，接獲民眾報案，指某大樓內有糾紛、有人受傷，警方馳抵時已無糾紛情事，卻見林女情緒激動、不斷大聲叫嚷，身上還有血跡，警方立即通知119協助送醫。

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警方先協助林女送醫後，進入林女住處查看，驚見林女的杜姓同居男友意識不清、全身是血，警方再次通知119協助送醫，並聯繫林女了解過程。

林女說，兩人喝酒時，她想請杜男帶她去醫院看病，杜男不願意，兩人起爭執，杜男一時情緒激動自殘，她想要阻止時，自己手部割傷，傷勢不嚴重。

杜男胸部有5、6道刀傷，其中一道位於肩膀處的刀傷，深度比較深，也因此大量出血，一度有生命危險，送入中國醫藥大學附設醫院的加護病房，於今天上午脫離險境，生命跡象穩定。

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