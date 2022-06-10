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    停汽車？停機車？ 竹南停車格開罰單 引爆警民爭議

    苗栗縣竹南鎮民族路第一銀行前的停車格，引發警民爭議。（警方提供）

    苗栗縣竹南鎮民族路第一銀行前的停車格，引發警民爭議。（警方提供）

    2022/06/10 18:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所逐步推行路邊停車收費，竹南鎮民族路第一銀行前的汽機車停車格日前進行調整，但因改劃設成汽車停車格內的原機車停車格線沒有刨除乾淨，導致近日接連有停放於該停車格的汽車車主遭警方開單，引爆警民爭議。對此，竹南警分局表示，將以內部簽呈方式撤銷罰單；竹南鎮公所也表示，會請廠商將格線刨除乾淨，避免造成爭議。

    竹南鎮公所於今年5月9日起，實施市區路邊停車收費，目前收費範圍為中正路、光復路，並逐步將於民族路、博愛街施行。因公所接獲位於民族路的第一銀行反映，希望調整銀行門口前的汽、機車停車格位置，以利出入，公所遂將汽、機車格對調。

    但改劃設成汽車停車格內的原機車停車格線沒有刨除乾淨，導致近日接連有停放於該汽車停車格的汽車車主遭警方開單，引爆警、民爭議。

    對此，竹南警分局已聯繫主管機關竹南鎮公所，請公所盡速辦理相關舊有標線刨除、塗銷事宜，並協商爾後相關標線不清有爭議之停車格，暫停相關執法行為，待後續改善工程後，再行執法，此期間仍請鄉親耐心配合，並就明確標線部分，依規停放車輛，避免影響他人權益，並將以內部簽呈方式撤銷罰單。

    苗栗縣竹南鎮民族路第一銀行前的停車格，引發警民爭議。（警方提供）

    苗栗縣竹南鎮民族路第一銀行前的停車格，引發警民爭議。（警方提供）

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