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    首頁　>　社會

    恆春小吃店爆凶殺 酒客被魚槍刺胸身亡 凶嫌逃亡不到1天被逮移送

    恆春一家小吃店門口發生兇殺案。（記者蔡宗憲攝）

    恆春一家小吃店門口發生兇殺案。（記者蔡宗憲攝）

    2022/04/11 09:57

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東近期因「娛樂業」造成疫情緊繃，警方正強力稽查「娛樂業」是否遵守防疫規範，沒想到恆春地區一處小吃店，10日凌晨發生一起酒客感情糾紛兇殺案，陳姓男子遭一支手持魚槍刺胸身亡，警方循線追查，不到一天就查獲柯姓犯嫌，依殺人罪嫌移送。

    這起案件發生在10日凌晨4時，警方接獲報案，指恆春鎮恆公路某小吃店外有男子遭漁槍攻擊受傷，抵達時僅一名男子倒臥在場，左胸有遭漁槍穿刺痕跡，送醫急救後不治身亡，由於正值疫情臨檢「娛樂業」重點時期，引發屏縣警方重視，立即組成專案小組偵辦。

    據了解，陳姓死者與涉嫌的柯姓男子，當晚為了一名鄭姓女子爭鋒吃醋，離開小吃店時，陳姓男子不滿鄭女被柯嫌開車載走，在店門口拉扯衝突，柯嫌一氣之下返回轎車，拿出平常打魚用的魚槍刺向陳男，不料正巧刺到致命部位釀禍，柯嫌案發後也相當後悔。

    恆春警方查訪在場人及調閱相關監視器，確認犯嫌是為了感情糾紛動殺機，分局長林明波隨即指示偵查隊及仁壽派出所展開追查，10日便將涉嫌的柯姓男子拘提到案，詢後將依殺人罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

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