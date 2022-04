不讓平民撤離！ 俄國炮擊烏克蘭火車站 至少39人死、近百人傷

2022/04/08 19:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,目前俄軍加強攻擊烏東頓內茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)地區,最新消息傳出,俄軍砲擊頓內茨克克拉莫托斯克鎮(Kramatorsk)的火車站,已知至少39人死亡、近百人受傷;該火車站是烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線。

綜合外媒報導,烏克蘭鐵路公司執行長卡梅辛(Oleksandr Kamychin)在Telegram發文表示:「敵軍對頓內茨克線巴爾本科沃站(Barbenkovo)旁的一條鐵路線發動攻擊。」而這條鐵路線也是烏國控制下的烏東城市斯拉維揚斯克(Slavyansk)、克拉莫托斯克與利曼(Lyman)唯一的外逃鐵路線。

對此,頓內茨克州長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)發文怒控,俄國用火箭砲轟克拉莫托斯克火車站,「在火箭襲擊當下,車站內正有數千平民試圖撤往安全地區」。基里蘭科最新發文指出,截至烏克蘭當地時間下午1點,俄國砲擊克拉莫托斯克火車站,至少造成39人死亡、87人受傷,有不少人傷勢嚴重正在急救。

烏克蘭國防部也在推特痛批,俄軍2次攻擊克拉莫托斯克火車站,是蓄意針對正在撤離的數千平民。俄羅斯國防部則稱,俄軍未對克拉莫托斯克火車站發動攻擊,並指烏方的所有指控「都是挑釁,絕對不真實」。

russians carried out two missile stikes on railway station in Kramatorsk, where evacuation of civillians was taking place. But russian war criminals not only deliberately targeted thousands of people; they've used cluster munitions.

More than 30 killed

More that 100 injured pic.twitter.com/oj9zMCdIlz