不讓平民撤離！ 俄國炮擊烏克蘭火車站 至少39人死、近百人傷

俄軍今稍早砲擊烏克蘭控制的頓內茨克克拉莫托斯克火車站，已知至少39人死亡、近百人受傷；該火車站是烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線。（圖取自Pavlo Kyrylenko推特）

2022/04/08 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，目前俄軍加強攻擊烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區，最新消息傳出，俄軍砲擊頓內茨克克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）的火車站，已知至少39人死亡、近百人受傷；該火車站是烏東唯一仍受基輔控制的一條鐵路線。

綜合外媒報導，烏克蘭鐵路公司執行長卡梅辛（Oleksandr Kamychin）在Telegram發文表示：「敵軍對頓內茨克線巴爾本科沃站（Barbenkovo）旁的一條鐵路線發動攻擊。」而這條鐵路線也是烏國控制下的烏東城市斯拉維揚斯克（Slavyansk）、克拉莫托斯克與利曼（Lyman）唯一的外逃鐵路線。

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對此，頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）發文怒控，俄國用火箭砲轟克拉莫托斯克火車站，「在火箭襲擊當下，車站內正有數千平民試圖撤往安全地區」。基里蘭科最新發文指出，截至烏克蘭當地時間下午1點，俄國砲擊克拉莫托斯克火車站，至少造成39人死亡、87人受傷，有不少人傷勢嚴重正在急救。

烏克蘭國防部也在推特痛批，俄軍2次攻擊克拉莫托斯克火車站，是蓄意針對正在撤離的數千平民。俄羅斯國防部則稱，俄軍未對克拉莫托斯克火車站發動攻擊，並指烏方的所有指控「都是挑釁，絕對不真實」。

russians carried out two missile stikes on railway station in Kramatorsk, where evacuation of civillians was taking place. But russian war criminals not only deliberately targeted thousands of people; they've used cluster munitions.

More than 30 killed

More that 100 injured pic.twitter.com/oj9zMCdIlz — Defence of Ukraine （@DefenceU） April 8, 2022

❗️Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.

Серед поранених - значна кількість важких.

Нагадаю, російські фашисти сьогодні вранці обстріляли "Точкою-У" залізничний вокзал у Краматорську, ???? pic.twitter.com/ykqLGxtmzZ — Павло Кириленко （@Pavlo_Kyrylenko） April 8, 2022

Russia just killed over 30 innocent civilians at a train station in Kramatorsk. pic.twitter.com/Hb9gx2FF0d — Anastasiia Lapatina （@lapatina_） April 8, 2022

❗️ Не менее 30 человек погибли и более 100 пострадали после удара ВСУ по вокзалу Краматорска, сообщают местные СМИ pic.twitter.com/R0acdWIGHL — НТВ （@ntvru） April 8, 2022

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