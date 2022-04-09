小學老師搖身變正妹警 發揮專業教防跟騷痴漢

新北市警察局婦幼隊女警楊佳潔（右）曾是小學教師，目睹性騷擾毅然從警。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/09 21:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警婦幼隊女警楊佳潔，曾是國小實習老師，曾目睹公車色狼伸鹹豬手對高中女生襲臀，興起從警抓色狼的志願，考取警察特考圓夢，透過基層派出所歷練，分發到保護婦幼的婦幼隊，她也向來訪的輔大新聞系所的未來新聞尖兵宣導將上路的跟蹤騷擾防制法，留意自身與周遭親友的切身權益。

輔仁大學新聞系一群女學生今天到新北婦幼隊參訪，也為校刊跟騷法專題，採訪婦幼達人楊佳潔，針對遭遇跟蹤騷擾時要如何自保，37歲的楊佳潔大學就讀台北教育大學，她以曾是大學生正妹身分，教導女學生們當下一定要保持冷靜，除立即撥打110，就是走向人多方向，如果附近沒有派出所，林立便利超商就是最好求助管道，進入安全處所後，先確定嫌犯是否持續跟蹤，另方面監視器也能拍下影像提供警方偵辦，警方會最快時間趕抵。

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女大生採訪問及，如果在網路上碰到陌生人傳訊息騷擾，甚至傳送不雅猥褻照，或是以視訊裸露騷擾，楊佳潔建議善用手機錄音、錄影功能，遇到傳送猥褻照者截圖保全證據，防止訊息遭收回，若是言語性騷擾也可錄音存證，千萬不要隱忍。

另外女學生們也擔心不少被害人遭跟騷後，不敢說出實情，楊佳潔坦言，確有許多「隱性被害人」擔心遭異樣眼光，受害後不敢報案，甚至自責，過去社會大眾對於性侵害被害人常有「完美被害人」的迷思，認為被害人穿著暴露、或出入不當場所，就是自己行為不檢點，但楊佳潔呼籲，犯罪發生是加害人的問題，跟被害人穿著打扮無關，她鼓勵受害者要勇敢報案求助。

新北市警察局婦幼隊女警楊佳潔（右）曾是小學教師，目睹性騷擾毅然從警，她細心向到訪的輔大新聞系同學解說跟蹤騷擾防制法的精神與構成犯行，提醒年輕女性們加強自保。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局婦幼隊女警楊佳潔（見圖）曾是小學教師，目睹性騷擾毅然從警，她細心向到訪的輔大新聞系同學解說跟蹤騷擾防制法的精神與構成犯行，提醒年輕女性們加強自保。（記者吳仁捷翻攝）

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