台南狼師案判國賠145萬 人本籲南市府放棄上訴

南市某國小張姓老師性侵案一審判決國賠145萬元，人本教育基金會今（8）日籲請市府放棄上訴，並向失職人員求償，追捕狼師到案服刑。（示意圖）

2022/04/08 17:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市某國小張姓老師性侵案一審判決國賠145萬元，人本教育基金會今（8）日籲請市府放棄上訴，並向失職人員求償，追捕狼師到案服刑。對此，南市教育局表示，尊重司法判決，目前尚未收受判決書，待收受後會立即與市府法制單位等研議後續的適切作為，以充分保障被害人的權益。

教育局表示，針對張師所涉刑事責任，業經最高法院於2021年11月判決張師有期徒刑4年10個月定讞，有關被害人對張師個人請求民事賠償責任部分，台灣高等法院臺南分院亦於今年宣判，張師違法行為屬個人行為，應賠償被害人145萬元，因此被害人可立即要求張師依判決結果履行賠償義務，將來亦可向法院聲請強制執行，教育局亦會全力協助當事人向張師追償。

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教育局表示，以嚴謹態度與事證追究相關違失人員責任，2020年全部調查完畢後，受到嚴懲者共17人，包括離開校長現職並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次5名、申誡1次2名；針對3名退休者，雖已逾懲處時效，但也重核其當年度考績，並追回考績獎金，以示懲罰。

人本教育基金會表示，2019年揭發張姓資深優良教師20年來涉及性侵學生，監察院於2020年7月通過糾正案，查出31名受害人，確認學校隱匿罪行，同時更查出張師長期體罰學生，學校卻輕忽不通報、不懲處，台南地方法院於今年3月31日一審判決，學校應給付受害人85萬元、父母各30萬元，共145萬元國家賠償。

人本教育基金會表示，遺憾的是，南市政府以「是否符合『執行職務行使公權力』的構成要件尚有疑義」為由，拒絕承擔賠償責任，逼迫受害人不得不透過司法訴訟主張權利，請市府承擔責任、放棄上訴，不要在傷口上灑鹽。

人本教育基金會並指出，據查張師被判4年10個月徒刑定讞後，並未報到服刑，目前被通緝，已造成家長恐慌，市府應加強人力追捕到案，且張師長期拍攝女學生私處及裸照，很可能將相關檔案存放雲端，刑事警察應就此犯行進一步查察。

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