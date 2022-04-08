陳致中、黃睿靚涉洗錢盼無罪 高院更二審7/15宣判

黃睿靚表示只想從事音樂。（記者吳政峰攝）

2022/04/08 15:09

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁涉入龍潭購地等案，判刑20年確定，2015年保外就醫，國務機要費與洗錢案，則因身體狀況而停審，其餘被告續行審理。高等法院8日針對洗錢案召開言詞辯論，其子陳致中與媳婦黃睿靚否認洗錢，吳淑珍則未到庭應訊，審判長鄭水銓諭知7月15日早上10點宣判。

檢方指控吳淑珍把陳水扁的國務機要費及龍潭購地賄款，透過陳致中與黃睿靚的帳戶，輾轉匯至海外多個銀行，三人涉嫌隱匿犯罪所得，觸犯洗錢防制法。

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陳致中否認犯罪，強調從小媽媽就會借名理財，不論是他本人或是其他親戚，都曾被要求開戶，因此，當她要求他開設海外戶頭時，他主觀上只覺得是理財管理，並未意識到款項是否跟犯罪有關。

陳致中表示，本案歷經10幾年審理，歷審法院見解不同，在有罪與無罪之間徘徊，連法院都無法判斷是否涉及洗錢，如何要求他在被要求開戶的當下，就能判斷那些金流有異？

陳強調，如果時空背景換到現在，把所有卷證放在他面前，讓他了解來龍去脈，知道該筆資金有疑慮，那麼他可能就會跟母親說「沒辦法幫忙開戶」。

他指出，國小一年級的時候，母親發生車禍重傷，親子關係比一般家庭還緊密，因此，他在信任母親的心態下配合開戶，事後也未過問戶頭的錢怎麼運用、跑到哪了，沒想到竟造成如此大的紛擾，他對社會、娘家、太太感到非常愧疚。

黃睿靚亦否認犯罪，表示當時沒有看就同意幫忙開戶，案子纏訟15年，內心深感折磨、痛苦、無奈，她只是一個大學音樂系講師，只有在音樂領域上感到舒服，不想涉入政治，下個月將舉辦3場音樂會，從事社會公益，希望法官做成公正判決。

吳淑珍未到庭應訊，原被記載「無故不到庭」，但律師陳國華表示吳淑珍是因為健康因素無法出庭，鄭水銓因而曉諭向醫院調閱資料後再決定是否再開言詞辯論，8日先行一造辯論。

陳國華指出，總統的國務機要費性質與已經除罪的縣市首長特別費相同，若總統沒有國務機要費，等同是我國唯一一個沒有特別費的首長。他表示，總統為了支應將來的開銷，均會先取出款項，這是當時的時空背景使然。

陳國華說明，陳水扁的國務機要費因公支出達21項、共1億3300萬餘元，但檢方指控的金額為1億0400萬元，支出大於收入，沒有一毛進入陳水扁口袋，何來犯罪？既然這筆錢非重大犯罪所得，透過吳淑珍進行管理，就沒有洗錢的問題。

陳致中與黃睿靚的委任律師林志忠主張，陳、黃二人均為無罪，但若高院要判有罪，請依洗錢舊法減刑後諭知緩刑，惟緩刑的附帶的國庫捐條件，希望是兩人能夠負擔的金額，而非之前諭知的2億元或1000萬元。

鄭水銓詢問陳致中與黃睿靚的收入，陳表示目前為高雄市議員，月薪11萬餘元；黃則說擔任音樂老師，月薪約在3-5萬元。

鄭水銓諭知洗錢案辯論終結，定7月15日早上10時宣判。

陳致中與黃睿靚均做無罪答辯。（記者吳政峰攝）

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