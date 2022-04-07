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    桃市議員要求公布酒駕累犯資料 交通局長：預估6月中開始

    警察進行酒精呼氣濃度測試。（警方提供）

    警察進行酒精呼氣濃度測試。（警方提供）

    2022/04/07 20:59

    〔記者謝武雄／桃園報導〕道路交通管理處罰條例修正第35條及第35條之1條文於3月31日施行，其中累犯認定期限延長為10年，並得公布汽機車駕駛人之姓名、照片及違法事實；由於台南市已允諾一個月內公布累犯資料，市議員黃敬平昨在議會質詢時要求交通局儘快公布酒駕累犯資訊，達到嚇阻目的，交通局長劉慶豐表示，配合公路總局作業，預估6月中開始公布。

    劉慶豐說，公路總局已經委託中華電信提供第三代公路監理資訊系統，未來可供各縣市政府查詢10年內酒駕犯的個資，未來若有酒駕者，查詢資料確定是10年內再犯者，就會公布累犯者資料。

    劉慶豐說，確定酒駕要符合程序正義，必須要市府交通裁決處發出裁決書後確定當事人未提起行政訴訟，由於民眾收到裁決書後有一個月內可提起行政訴訟，實務上會等法定救濟期間屆滿一個月後，市府仍未接獲訴訟通知，就會認定裁決處分確定，因此評估要到6月公布。

    黃敬平說，台南市政府已統計資料於一個月內公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，桃園市政府也趕緊跟進，並把資訊放在官網首頁明顯的位置，以遏止酒駕惡習，另也要求應針對酒駕累犯先寄送相關宣導教育通知。

    黃敬平表示，桃園市政府警察局交通大隊在元旦連假期間執行全國同步擴大取締酒駕專案勤務，共取締142件酒駕違規行為，違反刑法「公共危險罪」達97件，占68.3%之多；統計今年1月1日到7日，才7天時間就累計248件，平均每有35人酒駕，而被取締的248人中，又有23人是累犯，占9.3%，實在令人心驚。

    黃敬平說，桃園市今年1至3月酒駕移送行政執行件數共667件，移送總金額近300萬元，平均每個月移送222件，單筆最高移送金額19萬2000元。

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