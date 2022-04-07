酒駕男拒繳9萬愛車被查封 竟當街爆粗口

新北分署指出，林男（圖左）突然火氣上身，當街向執行人員爆粗口。（新北分署提供）

2022/04/07 19:51

〔記者王定傳／新北報導〕40歲林姓男子因酒駕等行為被罰9萬餘元，今年3月間，交通局發現他的愛車停在新北市新莊區路邊收費停車格，通知行政執行署新北分署前往「抓車」，就在準備拖吊之際，林男突然現身請求不要拖吊，情急下甚至爆粗口：「三小」，新北分署人員審酌林男經濟及家庭狀況，同意他分期繳納，最後林男取回愛車。

新北分署指出，2017年11月間，林男駕車行經板橋環河西路4段遇警攔檢，因5年內酒、毒駕2次（先毒駕後酒駕）以上，被罰9萬元，不僅如此，他還有闖紅燈、違規停車及在單行道與他車等行為被罰5800元，一併移送新北分署執行，移送金額合計9萬5800元。

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今年3月3日及3月29日，新北分署接獲交通局通報，林男名下1部2009年份的本田汽車，停放在中和區及新莊區的路邊收費停車格，但書記官到場查封時，車輛均已駛離；3月31，交通局再度通報林男的車輛停放在新莊區路邊收費停車格，新北分署書記官隨即前往查封。

新北分署主任行政執行官獲知後，帶著6位正在新北分署實習的學習司法官前往見習，正在人行道上解說查封車輛程序之際，拖吊車剛好到場，林男亦突然現身；他表示，自己原從事電子業，已失業1年多，還有2個小孩要養，1個讀小學，1個幼稚園，今天是來附近找友人談工作，身上只有1000元，可以辦理分期繳納，請求不要拖吊車輛。

主任行政執行官詢問林男可否先向友人借款，提高還款金額？林男暴怒表示，沒有辦法借，借也還不出來，並說：「你們不能這樣逼人吧…現在工作難找得要死，你們說要查封就查封，都不顧老百姓死活，我就是沒錢啦…不然你們一群人圍在這裡係哩三小啦」。

主任行政執行官見狀幾經勸說，林男態度才慢慢緩和，隨同書記官回辦公室辦理分期繳納，承辦行政執行官詢問後，審酌林男經濟及家庭狀況，同意其先行繳納1000元，剩餘罰鍰分48期，每月繳納2000元，並由到場的友人書立擔保書作保，取回愛車。

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