長期停車不繳費 行政執行署查封拖吊2輛車

2019-03-16 14:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署與桃園市政府交通局合作，透過即時通報系統，針對欠繳停車費車輛進行查封拖吊，15日連續查封拖吊長期佔用路邊停車格卻不繳費的2輛車，其中1輛甚至被人當成臨時居所，車內塞滿棉被、枕頭等物品。

行政執行署桃園分署主任執行官王姝雯說，欠繳停車費的銀灰色與藍色2輛自小客車，分別停放在桃園區三民路、保羅街上的路邊停車格，其中銀灰色自小客車停了數月之久，車輛被查封拖吊後，停車格甚至留下厚厚一層的落葉。

至於藍色自小客車更離譜，車內堆放了棉被、枕頭、衣物，後車門上還掛著衣架，鄰居說，藍色自小客車停在當地已經很久了，不曾移動過，偶爾有位不知身分的中年男子會進入車內睡覺，似乎把自小客車當成臨時居所。

王姝雯呼籲，車主不應長期佔用停車格欠繳停車費，若停車後收到繳費單，也應主動繳納，否則可能因欠繳停車費，未來停車在路邊停車格時，車輛可能被查封拖吊，得不償失。

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