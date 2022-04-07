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    女心理師戀上已婚男老師 相約頂樓「啪啪啪」還玩「3P」

    陳姓女心理師與已婚的曾姓男老師偷情，2人除了在住處頂樓、百貨商場等地「啪啪啪」外，甚至還約其他男子到摩鐵「3P」，曾妻氣炸提訴求償，新北地院審理後判決2人賠償30萬元。（情境照）

    陳姓女心理師與已婚的曾姓男老師偷情，2人除了在住處頂樓、百貨商場等地「啪啪啪」外，甚至還約其他男子到摩鐵「3P」，曾妻氣炸提訴求償，新北地院審理後判決2人賠償30萬元。（情境照）

    2022/04/07 15:12

    〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女心理師與已婚的曾姓男老師偷情，2人除了在住處頂樓、百貨商場等地「啪啪啪」外，甚至還約其他男子到摩鐵「3P」，曾妻氣炸提訴求償，新北地院審理後判決2人賠償30萬元，可上訴。

    曾妻提訴指出，2019年間，曾男因出現舉止異常，常心不在焉、悶悶不樂，照顧長子時不耐煩、出手毆打長子、在外過夜不歸，假藉理由外出超過2小時才返家，後來她才聽聞他與陳女偷情，且在學校諮商室、教室、廁所、車上、家中客廳等場所為性行為，甚至邀約其他男子前往摩鐵3P，因此求償80萬元。

    陳女辯稱2人確實有發展成為男女朋友關係，但僅止於偶爾喝咖啡、聊天等正常互動，並無發生性行為；曾男則坦言與陳女至少發生性關係20次以上，地點包含任職場所、其住處、汽車旅館及汽車內，並曾約男網友前往摩鐵3P，還拿手機拍攝性愛影片，他強調：「對自己行為造成傷害，深感愧疚，仍希望妻子能再次給予他修補機會」。

    法官查看2人的鹹濕對話記錄等證據後判定，2人確實曾發生多次性行為，地點包含曾男住處頂樓、百貨商場，甚至曾進行「3P」性行為並拍攝性愛影片，侵害曾妻配偶權，判決賠償30萬元，可上訴。

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