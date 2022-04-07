三峽高級墓區旁遭偷倒3萬噸廢土 「土尾王」等7嫌送辦

新北王姓男子人稱土尾王，涉嫌勾結劉姓地主，以假整地真倒土模式，短短一個月偷倒入1100車次廢土。（記者吳仁捷翻攝）

2022/04/07 09:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市王姓男子涉嫌勾結三峽劉姓地主，以假整地真廢土模式犯案，短短一個月內偷倒至少1100車次、多達3萬噸的廢土填入添福「愛物園」等高級墓區旁的山溝，甚至還滿出侵害國有地。檢警環保單位展開追緝，追查近半年，逮獲「土尾王」王姓主嫌、從犯張男、砂石車司機等7嫌，全案依法送辦。

新北市政府去年9月獲報不肖土方業者入侵三峽一帶，假藉植栽之名整地，實則進行亂倒廢土一案，新北市刑大、三峽分局、新北市環保局重案組在山區入口攔截稽查廢土砂石車，赫見大量廢土遭亂倒添福山區，嚴重破壞環境生態。

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檢警環追查幕後不法業者，專案小組報請新北地檢署檢察官鄭宇指揮偵辦，歷經近半年追查蒐證，陸續通知關係人到案釐清，掌握具體事證展開搜索，拘提主嫌57歲主嫌王男、42歲張姓助手等人到案，查扣手機、合約書等證物，全案移請偵辦。

警方調查，王嫌從事土方業，長期把持操控大台北地區土石方，過去一貫犯罪模式從建築工地的「土頭」接洽、砂石車載運廢土、土資場整土、傾倒棄土場，全採一條龍方式經營。

檢警環調查，王嫌牟取不法利益，手法如出一轍，從2021年8月底，勾結劉姓農民提供農地，以植栽整地為幌子，實為傾倒建築工地廢棄土方石，短短一個月，統計砂石車輛進入該棄土場傾倒達1100多次，初估傾倒廢土達3萬噸，由於傾倒量過於龐大，面積竟然還溢出到國有土地，不法獲利達新台幣2000萬元。

新北市政府組成專案小組追查多月收網，依廢棄物清理法、山坡地保育利用條例、水土保持法、竊佔罪嫌將王嫌及張嫌等7名嫌犯移送新北檢偵辦。

新北市政府、警察局呼籲，破壞國土結構安全，恣意傾倒土石方造成環保污染，嚴重危害到國人環境安全，將會受到法律嚴厲的制裁，切勿以身試法，新北警方將持續結合市府相關單位，打擊環保犯罪，彰顯除惡務盡的決心。

王姓男子以假整地真倒土一條龍模式犯案。（記者吳仁捷翻攝）

3萬噸營建廢棄土石方偷倒三峽添福墓園山區，填滿山溝。（記者吳仁捷翻攝）

新北刑大、三峽分局、環保局啟動偵查，破獲犯行。（記者吳仁捷翻攝）

新北王姓男子涉嫌勾結劉姓地主，以假整地真倒土模式，短短一個月倒入1100車次廢土。（記者吳仁捷翻攝）

新北市刑大、三峽分局、新北市環保局重案組在山區入口攔截稽查廢土砂石車，赫見大量廢土遭亂倒添福山區，嚴重破壞環境生態。（記者吳仁捷翻攝）

新北市刑大、三峽分局、新北市環保局重案組在山區入口攔截稽查廢土砂石車，赫見大量廢土遭亂倒添福山區，嚴重破壞環境生態。（記者吳仁捷翻攝）

圖為王嫌犯案一條龍模式。（記者吳仁捷翻攝）

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