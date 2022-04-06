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    首頁　>　社會

    原物料飆漲 竊賊動工地歪腦筋偷100支鋼筋

    公園工地鋼筋被一根根拔起。（讀者提供）

    公園工地鋼筋被一根根拔起。（讀者提供）

    2022/04/06 08:51

    〔記者蔡清華／高雄報導〕近來原物料飆漲，鋼材價格飛漲，竊賊開始動工地歪腦筋，楠梓地區多處工地傳出工具、鋼筋建材失竊，警方4日逮捕藍姓竊嫌，坦承竊取100支鋼筋，變賣800元，警方提醒各工程工地，要留意建材、工具防竊。

    楠梓警方（2月27日）接獲洪姓報案人報案，稱位於楠梓區高大特區某處營造工地內的工具遭竊，因工地工程都是連續性，工人下班後都會將工具直接放在工地內，沒想到遭人侵入偷取，總計清點損失氣動鎚7支、電動鎚2支。

    3月23日又接獲簡姓報案人報案，簡男稱負責楠梓區加宏路內公園進行步道工程的鋼筋100支被不明人士竊取，損失約3000元。

    楠梓加昌派出所員警調查後鎖定一名男子涉有重嫌，4日通知38歲藍姓男子到案，男子坦承2月27日下午閒晃經過位於高大特區的新建案工地，因工地大門未關，進入後發現氣動鎚等工具而徒手竊取。

    復於3月23日凌晨3時閒晃經過加宏路旁公園，因施作景觀步道工程，許多鋼筋插入土裡，遂一根一根拔起後，騎乘機車載離變賣約得手800元。全案詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢偵辦。

    楠梓分局提醒，工地因常留有建材、工具等物可供變賣，時常成為小偷下手的目標，楠梓分局已列管轄內各施工處所，加強巡邏密度與守望，並聯合施工單位建置監錄系統與保全，防制不法。

    警方監視器鎖定竊嫌。（讀者提供）

    警方監視器鎖定竊嫌。（讀者提供）

    工地內的工具也成竊賊下手的目標。（讀者提供）

    工地內的工具也成竊賊下手的目標。（讀者提供）

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