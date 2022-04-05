7旬老翁感情生變 寄女友裸照討債 判拘50天

基隆地院近日審結，認定彭翁觸犯恐嚇危害安全等三罪，分別判處拘役35天，應執行拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2022/04/05 12:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名7旬彭姓老翁因不滿陳姓女友借錢不還，竟於前年6月間共寄送三次信件恐嚇女友，其中兩封還附有陳姓女友裸照，並揚言要將裸照交給妻子，對陳女提出妨害家庭告訴。陳女心生畏懼，對彭翁提告。基隆地院近日審結，認定彭翁觸犯恐嚇危害安全等三罪，分別判處拘役35天，應執行拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，彭翁與陳女原為男女朋友，後來因金錢借貸問題鬧得不愉快，彭翁多次向女友索討30多萬元欠款未果，且對方均不予聯絡，竟於前年6月上旬將附有6張陳女裸照的信件，放到陳女家中信箱，信件內容則載有：「妳自拍給我的那些裸照什麼禮物驚喜的交給我老婆來告妳妨害家庭當證物」、「如果妳還是置之不理，也沒解開封鎖我的臉書去看LINE的話，那妳下次收到的就不是掛號了，應該一定是法院的傳票了…」等語，甚至要將裸照寄給陳女兒子。

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同年月10至18日之間，又寫下「我會把妳的裸照交給我老婆做妳破壞家庭妨害婚姻的證物，然後再發布於臉書」等文字的明信片，寄到陳女家中，讓收到明信片的陳女心生畏懼。

彭翁眼見討債未果，又於同年月21日寄送夾帶裸照的信件給陳女，再次揚言要妻子對她提出妨害家庭、破壞婚姻告訴，還要洗幾百張裸照發送出去，並將照片PO在其兒子臉書上。

彭翁向檢察官承認有寄信給陳女，但否認有恐嚇意圖，只是要對方出面來處理債務而已。

檢察官偵訊後，認定彭翁前後3次恐嚇陳女，已涉犯恐嚇危害安全罪，且犯意各別，請法官分論併罰。

審理時，彭翁則向法官承認自己有罪，但是因對方拿走她的30多萬積蓄後，就封鎖所有的聯繫管道，沒有辦法找到陳女，才會寫信給她；而30多萬借給陳女後，自己生活也產生困難，不過犯案後覺得後悔，以後不會再去打擾陳女，錢也不打算要了。

法官認為，彭翁已經70歲謀生不易，考量其犯罪動機、目的、手段及其不富裕的家境後，依恐嚇危害安全等三罪，分別判處拘役35天，應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

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