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    囂張小三！嗆元配不讓吃壯陽藥老公試車 結果GG了

    新竹楊姓婦人逮到老公韋男偷吃，找來小三黃女談判，小三竟嗆元配說當時韋男吃了壯陽藥想試，是楊女不讓老公試，韋男竟跟著嗆老婆，企圖將與小三性交一事合理化。威而鋼示意圖。（歐新社）

    新竹楊姓婦人逮到老公韋男偷吃，找來小三黃女談判，小三竟嗆元配說當時韋男吃了壯陽藥想試，是楊女不讓老公試，韋男竟跟著嗆老婆，企圖將與小三性交一事合理化。威而鋼示意圖。（歐新社）

    2022/03/15 16:55

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹楊姓婦人逮到老公韋男偷吃，找來小三黃女談判，小三竟嗆元配說當時韋男吃了壯陽藥想試，是楊女不讓老公試，更誇張的是韋男竟跟著嗆老婆「我藥都吃了，不然你叫我怎麼辦？」企圖將與小三性交一事合理化，新竹地院法官認定這更足以證明2人有姦情，判2人需連帶賠償元配30萬元。

    楊女說，因多次懷疑先生韋男外遇，因此在夫妻共同使用的車上放錄音筆蒐證，結果錄到韋男：「我昨天在你那邊確實睡得最好，很舒適。」小三黃女：「很舒適吼？而且你沒有打呼耶。」因而得知二人姦情。

    事後3人談判時，談到韋男買壯陽藥物治療性功能障礙一事，楊女對小三黃女說：「他找你試啊？」時，2人均未否認，僅黃女回稱：「他每次找你，你又不試！」楊女又說：「那天晚上老公跟你（黃女）在一起。」黃女答稱：「對，然後呢？他去試你，為什麼你不要？」韋男則說：「我藥都吃了，不然你叫我怎麼辦？」等語。

    法官因此認定被告2人針對元配指稱倆人曾性交時，並未否認，反而以楊女不願與韋男性交，韋男已經服用壯陽藥物產生生理需求等情，作為理由而繼續與楊女爭論。因此，楊女主張被告2人通姦一事，應屬有據。最後判2人需連帶賠償30萬元。

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