毒蟲搶手提袋得手7蔥肉餅 被預防性收押

警方搜出謝姓嫌犯搶得的一只手提袋與所剩4個蔥肉餅。（民眾提供）

2022/04/04 17:13

〔記者王俊忠／台南報導〕1名林姓女子於3日中午12時許騎機車返家途中，在台南市中西區府前路停等紅燈時，突然被1名騎機車的男子搶走她放在腳踏墊上的手提袋，袋內裝著市價234元的7個蔥肉餅，無其他財物。警方獲報後根據線索、2小時後到歸仁區逮捕謝姓搶嫌，警方訊後研判謝嫌有高再犯率，請檢方向法院聲押獲准。

林女被搶走僅放有7個蔥肉餅的手提袋，雖然總市值不到500元，但她也覺得這東西會被搶走很傻眼，直到案發當天下午3時半許，才向南市警局110報案遭搶劫。警方獲報後即成立專案小組，偵查隊探員在2小時內就鎖定搶嫌身分，3日傍晚到台南歸仁區某租屋處逮捕謝姓嫌犯（42歲）到案，全案訊後依搶奪罪嫌送辦，4日下午已由檢察官向法院聲請羈押獲准。

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警方調查，有吸毒、搶奪、竊盜等前科的謝姓男子於今年2月間甫服刑滿出獄，惟未能改過遷善，持續沾染毒品惡習，昨（3）日中午心生歹念，騎機車伺機犯案，他看見騎機車停等紅燈的林女，覺得有機可乘、下手搶走女方放在腳踏板上的手提袋，但袋內只有林女買來的7個蔥肉餅（市值234元），連同手提袋還不到500元。

但二分局仍組成專案小組，鎖定謝嫌所騎機車、衣服特徵等，統合相關情資，結合派出所員警之前勤務中曾攔查登記過謝嫌的資料，於下午5時許確認搶嫌身分，全員到歸仁區搜捕，在1處出租套房外發現謝嫌機車，並等謝嫌欲外出開門時盤查逮捕，謝嫌驚訝之餘、只能配合拿出搶來的手提袋與所剩4塊蔥肉餅，其他3塊已被他吃下肚了！

市警二分局也提醒騎乘機車的民眾對自身皮包財物，要妥適收放在置物箱內，避免懸掛在手把或放在車子腳踏墊上，除易遭竊或遺失，也能避免不肖歹徒有機可乘。

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警方查獲謝姓嫌犯搶得的一只手提袋物證。（民眾提供）

警方查獲謝姓嫌犯涉騎機車搶奪林姓女子的手提袋。（民眾提供）

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