10年磨1劍！台南2刑探高中警官班、1人奪全國榜首

考取警大警佐班的台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右者）與偵查佐楊政霖（左者）。（圖由南市警六分局提供）

2022/04/04 09:12

〔記者王俊忠／台南報導〕今年警察大學警佐班放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益與偵查佐楊政霖兩人高中金榜，劉東益更鰲佔榜首，兩人兼顧家庭、工作外，勤餘還捧書認真備考，兩人從警經歷都逾10年以上，但第1次報考警大就順利上榜，同事讚說：「他們看似出劍只有1次，但實際暗地裡磨劍磨了10幾年」。

劉東益是南市警六分局偵查隊最年輕的小隊長，在同仁和長官眼中，永遠是充滿拚命三郎般的幹勁。六分局轄內若發生指標性案件，劉若知悉此事，即使是在休假，也會主動銷假返隊支援。他曾協助逮捕詐欺車手現行犯、營救肉票遭凌虐；今年2月間，有歹徒持槍瞄準腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，劉不斷幫忙溫情喊話，最後趁勢與隊長、眾兄弟一擁而上、成功奪槍化解危機。

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偵查佐楊政霖也是偵查功力深厚的緝毒幹探。在同事眼中，楊很肯蹲馬步、做苦工，即使求破案像是大海撈針，他也不辭辛勞反覆抽絲剝繭，假日常不斷聽著監聽錄音到三更半夜找破案契機，還曾為1件毒品案往上溯源、追查到第6層藥頭，讓地檢署大為驚豔，因而受邀為一群檢察官講授偵辦秘技。不少偵查隊長聽聞楊員有調動訊息，都會致電關心他，希望能「搶到好人才」、盼延攬緝毒好手在自己麾下為治安打拚。

南市警六分局長許敏能得知兩人上榜喜訊、深表恭賀祝福，他說，長年累月點滴努力，終於水到渠成、金榜及第，也希望有進修、升遷規劃的同仁能以此為榜樣。他說，雖然「1*1*1=1」，但如果每天多走1小步、多0.1的努力，「1.1*1.1*1.1=1.331」，日積月累就會有顯著不同，期勉每位員警在治安工作上都能持續努力，願意多走1步，相信「每天進步一點點，千錘百鍊成經典」。

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