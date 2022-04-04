為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    10年磨1劍！台南2刑探高中警官班、1人奪全國榜首

    考取警大警佐班的台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右者）與偵查佐楊政霖（左者）。（圖由南市警六分局提供）

    考取警大警佐班的台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益（右者）與偵查佐楊政霖（左者）。（圖由南市警六分局提供）

    2022/04/04 09:12

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年警察大學警佐班放榜，台南市警六分局偵查隊小隊長劉東益與偵查佐楊政霖兩人高中金榜，劉東益更鰲佔榜首，兩人兼顧家庭、工作外，勤餘還捧書認真備考，兩人從警經歷都逾10年以上，但第1次報考警大就順利上榜，同事讚說：「他們看似出劍只有1次，但實際暗地裡磨劍磨了10幾年」。

    劉東益是南市警六分局偵查隊最年輕的小隊長，在同仁和長官眼中，永遠是充滿拚命三郎般的幹勁。六分局轄內若發生指標性案件，劉若知悉此事，即使是在休假，也會主動銷假返隊支援。他曾協助逮捕詐欺車手現行犯、營救肉票遭凌虐；今年2月間，有歹徒持槍瞄準腦門揚言自戕，與警對峙近3小時，劉不斷幫忙溫情喊話，最後趁勢與隊長、眾兄弟一擁而上、成功奪槍化解危機。

    偵查佐楊政霖也是偵查功力深厚的緝毒幹探。在同事眼中，楊很肯蹲馬步、做苦工，即使求破案像是大海撈針，他也不辭辛勞反覆抽絲剝繭，假日常不斷聽著監聽錄音到三更半夜找破案契機，還曾為1件毒品案往上溯源、追查到第6層藥頭，讓地檢署大為驚豔，因而受邀為一群檢察官講授偵辦秘技。不少偵查隊長聽聞楊員有調動訊息，都會致電關心他，希望能「搶到好人才」、盼延攬緝毒好手在自己麾下為治安打拚。

    南市警六分局長許敏能得知兩人上榜喜訊、深表恭賀祝福，他說，長年累月點滴努力，終於水到渠成、金榜及第，也希望有進修、升遷規劃的同仁能以此為榜樣。他說，雖然「1*1*1=1」，但如果每天多走1小步、多0.1的努力，「1.1*1.1*1.1=1.331」，日積月累就會有顯著不同，期勉每位員警在治安工作上都能持續努力，願意多走1步，相信「每天進步一點點，千錘百鍊成經典」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》警專「經國」、「中正」全易名 校內留2座蔣銅像
    2021/11/30 12:40

    獨家》警專「經國」、「中正」全易名 校內留2座蔣銅像
    桃市府與仁海宮支持 警大師生開學前完成全面快篩
    2021/09/15 11:46

    桃市府與仁海宮支持 警大師生開學前完成全面快篩

    亞灣新榮耀 智慧海港城 星玥灣引領 璀璨心生活
    警大85週年校慶 方仰寧、葉毓蘭等7人獲頒傑出校友獎
    2021/09/01 18:37

    警大85週年校慶 方仰寧、葉毓蘭等7人獲頒傑出校友獎
    警大生散布私密照畢業前被退學不服興訟 敗訴定讞理由是...
    2021/07/26 06:37

    警大生散布私密照畢業前被退學不服興訟 敗訴定讞理由是...

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播