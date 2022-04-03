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    命大！溪頭山區失聯2天 7旬翁雨傘防失溫、溪水解飢餓撐到獲救

    彰化老翁在溪頭濕冷山區失聯2天，僅靠雨衣撐傘防止失溫，並喝溪水充飢，克難捱過2天2夜幸運獲救。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭濕冷山區失聯2天，僅靠雨衣撐傘防止失溫，並喝溪水充飢，克難捱過2天2夜幸運獲救。（南投縣消防局提供）

    2022/04/03 19:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕命大！彰化縣72歲阮姓老翁本月1日獨自搭車到南投溪頭自然教育園區登山健行，惟傍晚從鳳凰山回程卻迷路失聯，南投縣消防局獲報動員搜救，根據老翁所述受困水源地搜尋，經過2天2夜，今天（3日）中午幸運被尋獲，所幸老翁僅頭部擦傷，其餘意識清楚；這兩天老翁靠著身上外套與雨傘、輕便雨衣防失溫，並喝溪水充飢，下午已平安下山送醫治療。

    老翁1日到溪頭健行，原本走到天文台就下山，但因時間還早，便前往攀登鳳凰山，只是下山時為趕搭公車回家，才選擇走溪谷路徑下切，不料卻不慎跌倒，造成頭部擦傷，最後迷路受困水源地對外求援。

    由於老翁不會用手機網路回傳座標，以致消防隊難以搜索，當晚老翁還因手機沒電失聯，搜救人員只能憑藉老翁所述身處溪谷，以及周邊有居民拉設水管等資訊找尋。

    所幸老翁有穿外套，帶雨傘、雨衣，並聽從消防隊指示在原地待援，即便連日下雨濕冷也沒失溫，外套還是乾的，這2天老翁累了就躺在溪谷大石頭上睡覺，餓了就喝溪水，在山區克難捱過2天2夜。

    消防搜救人員表示，首日獲報傍晚，就依照老翁所提供線索在可能的水源地搜索，惟受限夜晚難以找尋，昨天則針對附近水源地地毯搜索，但仍無所獲，今則有一組義消再度回到可能的水源地確認，並幸運找到人，老翁僅頭部擦傷，身體狀況無虞，能在山區待援堅持2天，真的是命大。

    彰化老翁在溪頭山區失聯2天幸運獲救，消防搜救人員攙扶老翁下山送醫。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭山區失聯2天幸運獲救，消防搜救人員攙扶老翁下山送醫。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭山區失聯2天幸運獲救，消防搜救人員攙扶老翁下山送醫。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭山區失聯2天幸運獲救，消防搜救人員攙扶老翁下山送醫。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭濕冷山區失聯2天，僅靠雨衣撐傘防止失溫，並喝溪水充飢，克難捱過2天2夜幸運獲救。（南投縣消防局提供）

    彰化老翁在溪頭濕冷山區失聯2天，僅靠雨衣撐傘防止失溫，並喝溪水充飢，克難捱過2天2夜幸運獲救。（南投縣消防局提供）

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