彰化翁溪頭爬山失聯1天1夜 擴大搜索

彰化縣72歲阮姓老翁昨天獨自到溪頭攀登鳳凰山，回程迷路受困失聯，警消持續搜救中。（記者劉濱銓翻攝）

2022/04/02 18:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕彰化縣72歲阮姓老翁昨天（1日）獨自搭車到南投溪頭自然教育園區登山健行，傍晚從鳳凰山回程下山迷路，當時警消獲報有聯繫上阮翁，但他不會操作手機網路回傳座標，搜救人員只能在鳳凰山周邊尋找，阮翁最終手機沒電失聯，在濕冷山區捱了一天一夜，南投縣消防局動員搜索尚未尋獲。

消防局說，阮翁每週都會搭公車從彰化到溪頭登山健行，一般都走到溪頭天文台，再下山搭公車回家，昨天阮翁走到天文台後，又到鳳凰山爬山，從鳳凰山三角點回程時，想往米堤大飯店方向下山，走了約500公尺不慎滑落2、3公尺邊坡，手腳有輕微擦傷，他迷路走不出去，向兒子求助，轄區消防隊傍晚6點多獲報，立即動員搜救。

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消防隊員發送簡訊，在電話中指導阮翁回傳座標，但他不諳使用手機網路，無法成功傳出受困位置座標，搜救人員只好根據阮翁描述的現場環境，包括附近有溪流、當地居民拉設的水管以及大石頭等資訊，與當地居民在鳳凰山周邊搜尋。

昨夜還加派一組人馬，往溪頭到信義鄉的路徑找尋，以防老翁走錯路與搜救人員錯過，只是搜尋一整夜都沒找到，阮翁深夜也因手機沒電失聯。昨天山區低溫，今天又下雨，增加搜救難度，今天再派5組人上山搜索，截至目前仍未找到人，搜救人員已擴大搜尋面。

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