老翁南投山區迷途48小時凍僵 喝雨水求生 今尋獲滿臉是血

阮姓老翁在南投山區迷途挨餓受凍長達48小時，經彰化、南投消防與義消人員搜索，今天下午於北鳳凰山東側溪谷發現滿臉是血的阮翁，火速送醫治療。 （彰化義消提供）

2022/04/03 18:33

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了！彰化縣72歲阮姓老翁1日到南投溪頭自然教育園區登山健行，傍晚從鳳凰山回程下山迷路，回程中還摔落邊坡受傷，在山區挨餓受凍長達48小時，僅靠喝雨水撐下來，經彰化、南投消防與義消人員連夜搜索，終於在今天下午於北鳳凰山東側溪谷發現阮翁，滿臉是血，趕緊將奄奄一息的阮翁火速送醫急救，所幸僅有脫水，治療後已脫險。

老翁家屬受訪表示，他父親是因為走錯路才因此迷途，這兩天他們去廟裡求符，讓消防與義消人員隨身攜帶，希望能有好消息，果真在今天找到他的父親，感謝神明保佑及消防、義消全力協助。初步得知他父親沒有帶食物、水，這兩天在山裡僅靠喝雨水撐下來，父親還很虛弱，讓他多休息。

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彰化縣和美鎮阮翁每週都會搭公車從彰化到溪頭登山健行，一般都走到溪頭天文台，再下山搭公車回家，前天阮翁走到天文台後，又到鳳凰山爬山，從鳳凰山三角點回程時，想往米堤大飯店方向下山，走了約500公尺不慎滑落2、3公尺邊坡受傷，他迷路走不出去，向兒子求助，南投消防隊傍晚6點多獲報，立即動員搜救。

消防隊員發送簡訊，在電話中指導阮翁回傳座標，但他不諳使用手機網路，無法成功傳出受困位置座標，搜救人員只好根據阮翁描述的現場環境，包括附近有溪流、當地居民拉設的水管以及大石頭等資訊，與當地居民在鳳凰山周邊搜尋，但搜尋一整夜都沒找到，阮翁深夜也因手機沒電失聯，大家都相當憂心。

今天包括南投、彰化消防局消防員與義消多人再度上山搜救，下午有義消在北鳳凰山東側溪谷發現阮翁，當時阮翁已奄奄一息，全身凍僵虛脫躺著，滿臉是血，趕緊呼叫眾人抵達現場後，將他火速送往山下竹山秀傳醫院急救。義消表示老翁挨餓受凍48小時，且這兩天山區氣溫相當低，又濕又冷，不知道老翁是怎麼撐下來的，實在很幸運。

阮姓老翁在南投山區迷途挨餓受凍長達48小時，經彰化、南投消防與義消人員搜索，今天下午於北鳳凰山東側溪谷發現滿臉是血的阮翁，火速送醫治療。 （彰化義消提供）

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