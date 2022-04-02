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    桃園警請假卻有簽到記錄 被認定曠職核布記過

    台北高等行政法院判林員敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判林員敗訴。（資料照）

    2022/04/02 15:17

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名林姓刑警2020年間請假2日獲准，卻在請假的前一天也沒到班，同事以為他只是遲到，就幫他簽到，事後林男要補請病假，偵查隊長發現當天他沒來、簽到簿上卻有簽名，察覺有異，不准請假。由於林男拿不出當天的就醫紀錄，被長官認定曠職1日，核布記過一次。林員不服，興訟要求撤銷，日前被台北高等行政法院駁回。

    2020年間，林員申請於6月14日、15日休假獲准，6月13日仍應到隊擔服值班等勤務，他卻未到勤，同隊潘姓偵查佐以為他只是遲到，便在桃市警局員警出入及領用應勤裝備登記簿上幫他簽名值班報到。

    2020年6月16日，林員到勤時，以疾病為由遞送6月13日的病假申請，惟偵查隊長發現他當天有簽到，事後又要請病假，程序有疑慮，未與准假。桃園市刑警大隊認定林員6月13日未依規定準時到隊服勤，亦未完成請假手續，曠職達1日，並依「警察人員獎懲標準」核予其記過1次懲處。

    林員不服，興訟要求撤銷處分，主張6月13日身體狀況欠佳，因為偵查隊長休假，他便致電副隊長請求申請病假1日，副隊長告知請假要依照規定，他因而認知是「事後再請」，且當日身體狀況不佳，隨即昏睡，不知道潘姓同事有幫他簽到。

    林員強調，6月16日上班旋即補辦請假手續，卻遭隊長不予准假，桃園市刑大還認定他能以致電請假，非屬緊急範疇，以曠職論處，進而記過處分，剝奪其生病權。

    台北高等行政法院指出，林員6月13日應依勤務分配表擔服值班等勤務，請假未獲准亦未到勤，有擅離職守情事，事後雖補辦請假手續，惟隊長因其不符合急病或緊急事故的條件，未予同意，以曠職論，記過無誤。

    林員雖拿出健檢報告，但合議庭發現，該份報告是2019年10月4日所做，距2020年6月13日已逾7個月，期間未就醫，案發當天也沒有就醫振明，難認有何急病而無法事先請假或待准許後再予處理的情形。

    綜上，合議庭認為記過處分無誤，日前駁回林員告訴，仍可上訴。

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