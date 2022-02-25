北市刑警利用職務索錢判11年 被控栽槍、栽毒獲判無罪

朱定邦涉利用職務恐嚇取財、洩漏個資、索討「營救費」、製作不實檢舉筆錄，被判應執行11年有期徒刑。（資料照）

2022/02/25 19:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前台北市信義警分局偵查佐朱定邦、扶修明，為求辦案績效被控栽槍、栽毒，案經桃園地院審理2人均獲判無罪；不過，朱定邦另涉及利用職務恐嚇取財、洩漏個資、索討「營救費」、製作不實檢舉筆錄，被判應執行11年有期徒刑。

朱定邦（50歲）、扶修明（52歲）2人被控求辦案績效，2016年8月間趁查緝桃園市桃園區一處職業賭場，朱等人控制現場賭客後，由扶趁隙將來路不明的槍彈藏於冰箱上方，再告知不知情協辦警方查緝；又於2017年4月間，以可使檢察官撤銷假釋為由，威脅林姓毒品假釋者協尋少年並提供K他命，指示放置在板橋永豐公園廁所垃圾桶供少年吸食，再佯裝臨檢查獲。

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判決指出，栽槍部分主要證人證述前後不一、內容有間，更與員警搜索現場密錄器影像有所出入，公訴意旨所憑鑑定等資料，均無從認定槍枝及子彈由朱、扶2人刻意栽槍放置，而栽毒同樣因證人對於交付K他命及朱有無參與將K他命放置在公園等情節，陳述未盡一致，且依據雙方碰面的錄音內容，可認定朱、扶2人辯稱，當時是向林男要求提供原本就有在吸毒的少年情資供查緝等詞尚屬可信，2人雖有假借認識檢察官、足以撤銷假釋為由要求林男提供查緝情資，「查緝手段可議、極為不妥」，但難認有構成栽贓毒品，此部分予以2人無罪。

朱另被控於2017年1月間，得知吳姓男子因賭博獲利，夥同3名友人以「人家外面三台車要抓你，沒有我在場你就被帶走了，60萬買一條人命很划算」，事後朱分得9萬元，後又利用職務之便查詢吳男叔叔古姓男子個資，並洩漏給李姓友人知悉欲索討金錢；同年3月接獲陳姓友人請求，幫忙營救因詐賭被限制自由的吳姓女子，卻開口要求10萬元「營救費」；離譜的是，朱曾由石姓通緝犯帶領查槍，因其通緝犯身分不便作檢舉筆錄，竟找來不在場之人製作檢舉筆錄。

判決指出，朱涉及恐嚇取財、期約賄賂、洩漏個資、偽造文書等罪，有相關證人證詞、監聽譯文、和解書、本票、借據、轉帳明細、電腦資料查詢紀錄簿等事證，審酌朱身為警察，本應奉公守法、廉潔自持，且犯後全數否認犯行、毫無悔意，判處他應執行有期徒刑11年。

此外，檢方辦案過程查出朱與友人跨區在新北市投資經營賭場，賭博部分也被判刑10個月，可上訴。

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