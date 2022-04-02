台南新化計畫性停電上月就公告 警以為電塔出事還發新聞稿呼籲

台電台南區處上月25日已公告台南新化計畫性停電，警方今早獲報路口交通號誌停擺後，一度以為是突發性停電，甚至發布新聞稿呼籲用路人小心，結果搞了一場烏龍。 （民眾提供）

2022/04/02 14:16

〔記者萬于甄／台南報導〕兒童清明4天連假首日，民眾返鄉掃墓祭祖車潮湧現，但一早卻傳出台南新化東榮里部分地區、紅綠燈號誌停擺，警方獲報緊急派員前往疏導，孰料，台電早已在上月25日公告此次計畫性停電，並非突發性停電，警方一度以為是台電電塔出問題，甚至發布新聞稿呼籲，結果搞了一場烏龍。

新化警方今早接獲民眾報案，指稱新化區中興路與台19甲線路口部分紅綠燈未運作影響交通，趕緊派員前往查看，員警抵達現場時，發現已有台電人員「進行維修」，一度以為是台電電塔出問題而停電，除緊急在路口疏導交通，更發布新聞稿呼籲用路人行經路口小心慢行。

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經台電台南區處調查，近日巡查發現新化區有部分變壓器不良及礙子損傷情形，若不維護更換，恐釀成無預警事故停電，因此安排今進行停電維護工作，中興路部分路段上午8點至下午4點計畫性停電，共停電347戶，且停電通知單早已在3月25日逐戶發放，同時也傳真給新化警分局及勤務中心。

事後，新化警方趕緊收回新聞稿修正，且調查發現確實有收到台電停電通知單傳真，坦承是內部疏失。新化地區部分路口交通號誌因計畫性停電受影響，警方已派員疏導，也呼籲用路人行經路口務必減速慢行，多注意路口狀態，並遵守指揮人員手勢行駛。

台南新化中興路部分路段今因進行路線改善工作計畫性停電，路口交通號誌受到影響，警方派員在路口進行疏導。（民眾提供）

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